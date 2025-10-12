Вставай на лыжи: Школьная лига по биатлону в Гомеле создает резерв для сборной Беларуси

Белорусский биатлон - один из самых рейтинговых видов спорта Беларуси с большими олимпийскими традициями. Но при этом весьма сложный технически, что делает непростыми массовые тренировки. Но желание есть, и Белорусская федерация биатлона старается искать выходы из положения, например, подготавливая атлетов с детства в Гомеле.

Дворец Румянцевых и Паскевичей - один из красивейших памятников архитектуры Беларуси и, конечно, визитная карточка Гомеля.

Его строительство началось в 1777 году. Автором проекта является Иван Старов, а первый владелец - Петр Румянцев-Задунайский. Неоднократно здесь проводились пышные балы, приемы, торжественные мероприятия, очень часто в усадьбу приезжали члены императорской семьи Романовых.

Дворец Румянцевых и Паскевичей

А вот последней владелицей гомельского имения была княгиня Ирина Паскевич. Меценат-переводчик, именно она автор первого перевода романа Ивана Толстого "Война и мир" на французский язык.

Помимо впечатляющей архитектуры, Гомель славится и своими спортивными инициативами. Одной из таких заметных новинок стала "Школьная лига. Биатлон". Этот турнир абсолютно новый и является продуктом кооперации Белорусской федерации биатлона Минобразования и Гомельского горисполкома. Обкатка соревнований проходит как раз в Гомеле, над рекой Сож.

Инна Губар, зампредседателя Гомельского горисполкома:

"Мы уверены, что это сотрудничество будет традиционным и позволит не просто пропагандировать здоровый образ жизни, популяризировать биатлон как вид спорта, но и, несомненно, выявлять перспективных, талантливых будущих спортсменов-биатлонистов, которые прославят Беларусь на международном уровне".

Инна Губар, зампредседателя Гомельского горисполкома

Чтобы белорусский биатлон блистал на международной арене, нужен резерв. Большой и качественный. Как раз поиск юных талантов - главный лейтмотив турнира.

Адриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона:

"В 2024 году от Президента Беларуси прозвучала вполне конструктивная критика к нашей работе. Мы сами эту проблему понимаем и работаем над ней. Практически ежедневно новые форматы придумываем. Уже есть понимание, как эту ситуацию с нехваткой резервов исправить".

Адриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона

В рамках турнира главным судьей станет Людмила Калинчик, серебряный призер чемпионата мира по биатлону: "Я уверена и убеждена в том, что совсем скоро мы увидим в составе некоторых из юных спортсменов в национальной команде. На последних соревнованиях, которые проходили в Новополоцке, гомельская команда заняла второе место. Это говорит о том, что на Гомельщине есть спортсменки, которые в принципе уже являются потенциальными биатлонистками для зачисления в юношескую сборную в будущем. В дальнейшем, возможно, это будет юниорская команда. И, конечно же, состав национальной команды - это тот предел, куда стремится каждый спортсмен попасть".

Людмила Калинчик, серебряный призер чемпионата мира по биатлону

Более подробно о турнире: в заявке более 250 участников, все они учащиеся 6-7 классов гомельских школ. Турнир представляет собой летний кроссовый биатлон, то есть, нет лыжероллеров. Ребята бегут два круга - это 800 м, два раза заходят на огневой рубеж. Если промахнулся - штрафной круг.

"Мне понравилось бежать, но больше всего понравилось стрелять из винтовки. Сначала, когда пошли первые секунды, было сложно бежать, но потом со временем смог пробежать и обогнать других участников", - поделился участник Школьной лиги биатлона Алексей Кебиков.

участник Школьной лиги биатлона Алексей Кебиков

Стреляют юные спортсмены из пневматической винтовки белорусского производства из положения лежа, расстояние до мишени 10 м.

"Производство новой пневматической белорусской винтовки позволяет проводить сейчас турниры без специальных условий, то есть мы можем широко охватить биатлоном и школы, и предприятия. Это одна из наших задач - привить любовь к биатлону", - рассказал Андриан Цибульский.

Сотни тысяч болельщиков во многих странах мира помнят и знают Дарью Домрачеву, Олега Рыженкова, Светлану Парамыгину и Сергея Новикова - белорусов, которые навсегда вписали свои имена в историю мирового биатлона.