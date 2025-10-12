3.69 BYN
ХАМАС освободит израильских заложников
Автор:Редакция news.by
Ближний Восток готовится к миру. Освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется утром 13 октября и пройдет в два этапа. Известно, что в живых в плену ХАМАС - 20 человек.
Тем временем президент США направляется в Израиль, где намерен встретиться с родственниками заложников и выступить в Кнесете. После Трамп направится в Египет, где состоится саммит по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.
В глобальной встрече примут участие более 20 мировых лидеров. Они намерены официально объявить о завершении войны в Газе и обсудить восстановление. При этом премьер-министр Израиля не приглашен. Позицию страны будут представлять США.