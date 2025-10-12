ХАМАС освободит израильских заложников

Ближний Восток готовится к миру. Освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется утром 13 октября и пройдет в два этапа. Известно, что в живых в плену ХАМАС - 20 человек.

Тем временем президент США направляется в Израиль, где намерен встретиться с родственниками заложников и выступить в Кнесете. После Трамп направится в Египет, где состоится саммит по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.