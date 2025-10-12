Яркие кадры побед белорусских спортсменов - в Азербайджане завершились III Игры стран СНГ

На этой наделе в Азербайджане завершились III Игры стран СНГ. Форум, который адресует кризисному олимпийскому движению истинные принципы олимпизма. Вне политического давления и разногласий в соревнованиях принимали участие со своими национальными символами как белорусы, так и россияне. И мы в общекомандном зачете финишировали в топ-3, уступив всего одну золотую медаль хозяевам - спортсменам из Азербайджана.

В честь победителей наш гимн звучал на разных объектах. Хозяйку следующих Игр стран СНГ объявят позже, но говорят, что форум в нашей стране в 2023-м стал пока лучшим в недолгой его истории проведения.

О том, что в Азербайджане проходит главный спортивный форум года, в старом городе Баку мало что напоминало. Повидавшие в жизни мужчины крепких лет спокойно рубились в нарды, а местные коты грелись на позднем осеннем солнышке. Хотя для нас, белорусов, середина октября в Баку, будто лето в нашей родной республике.

Старый город на первый взгляд как осовремененный заповедник. Но на площади 221 тыс. кв. м проживает более 1300 семей. То есть это город в городе, где проходят настоящие жизни, как они проходили и много веков тому назад здесь же.

Это место привлекает особенно туристов из России и Беларуси, которые выросли на потрясающей классике советского кинематографа. Эпизоды комедии Леонида Гайдая "Брильянтовая рука", когда герои Андрея Миронова и Юрия Никулина произносили бессмертные "черт побери", здесь, кажется, навсегда будут большой частью культурной истории города Баку.

На протяжении почти двух недель белорусские спортсмены самоотверженно, честно, осознанно, не жалея сил и эмоций, сражались на спортивных объектах сразу нескольких годов страны в рамках III Игр стран СНГ. До последнего дня и даже до заключительного соревновательного вида, а это была художественная гимнастика, белорусы имели реальные шансы на вторую позицию общекомандного зачета, но все-таки уступили лишь одну медаль хозяевам из Азербайджана, у которых здесь была своя, домашняя поддержка.

III Игры стран СНГ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca34c904-0adf-4979-a037-4ff76139dd3b/conversions/674675be-0594-4297-9811-ccfedcc53dc2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca34c904-0adf-4979-a037-4ff76139dd3b/conversions/674675be-0594-4297-9811-ccfedcc53dc2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca34c904-0adf-4979-a037-4ff76139dd3b/conversions/674675be-0594-4297-9811-ccfedcc53dc2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca34c904-0adf-4979-a037-4ff76139dd3b/conversions/674675be-0594-4297-9811-ccfedcc53dc2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сложно выделить кого-то из белорусов, но девушки в женской борьбе завоевали для страны сразу 4 медали. И что особенно заметно: это скромные выпускницы проекта Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига храбрых": Виктория Ковальчук, Варвара Алисеенко, Ангелина Буркина и Мария Хрущева.

Ангелина Буркина, чемпионка III Игр стран СНГ по борьбе:

"Меня поддерживало то, что я боролась под своим флагом. Трибуны знали, кто я, под каким флагом. То, что я под флагом страны стояла, - это большая гордость для меня, что за меня болели, что наш гимн играл на весь зал. Непередаваемые эмоции".

Варвара Алисеенко, чемпионка III Игр стран СНГ по борьбе:

"Я долго готовилась к этим соревнованиям, поэтому я считаю, что я заслужила это золото. Мне очень приятно, что я стояла на пьедестале не на втором, не на третьем, а именно на первом месте".

Почти все спортсменки команды - воспитанницы школы борьбы Могилевской области. Подготовка там абсолютно мирового уровня. Ведь раньше именно из этого региона вышли призеры Олимпиады Курочкина и Колодинская, а также именитые белоруски Сазыкина, Иванова, Гетманова и многие другие.

Олег Марков, главный тренер сборной России по борьбе на III Играх стран СНГ:

"Действительно, очень хорошие спортсменки, профессиональные. Уже это видно с маленького возраста".

Звездное небо, которое под стать болельщикам "Минск-Арены" или стадион в Бресте, создали зрители на городском стадионе в Гяндже, и дали старт торжественной церемонии закрытия III Игр стран СНГ. На сцене появились маскоты соревнований - леопарды Бобир и Лейла и около 1 тыс. танцовщиков.

Первые минуты закрытия - это и время вспомнить самые яркие моменты соревнований.

Флаг форума спустили чемпионы от Азербайджана III Игр стран СНГ, и официальная часть церемонии подошла к концу. Этот флаг будет передан Исполнительному комитету СНГ для последующей передачи стране, которая примет следующие Игры.

Народные азербайджанские танцы открывали большой концерт, танцы, которые характерны для всех стран Кавказа. Мальчишка в национальном костюме спел проникновенно и искренне и вдохновил всех зрителей. Он прочувствовал момент как настоящий азербайджанец. Народные танцы и есть сердце каждой страны.

Темпа и динамики, которые отражали во все времена дух народов Кавказа, в том числе и азербайджанцев, добавлял барабан, и такой инструмент в руках мастера превращается в искусство.

Звезды местной сцены как настоящие чемпионы захватили сцену закрытия III Игр стран СНГ, подчеркнув, что само событие выходит за пределы спортивного соревнования и является объединяющим культурным элементом. Быстрее, выше, сильнее - это о том, какими мы увидели Игры стран СНГ два года назад в нашей родной Беларуси. А прямо сейчас - в Азербайджане.

Это была увлекательная история, которая подарила нам массу ярких белорусских побед.

Александр Козлов, чемпион III Игр стран СНГ по таэквондо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31538aaa-665b-46a7-afb5-afe3b839dc5b/conversions/a6f1fd6f-ebaf-42c3-b8d6-68b8bd409637-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31538aaa-665b-46a7-afb5-afe3b839dc5b/conversions/a6f1fd6f-ebaf-42c3-b8d6-68b8bd409637-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31538aaa-665b-46a7-afb5-afe3b839dc5b/conversions/a6f1fd6f-ebaf-42c3-b8d6-68b8bd409637-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31538aaa-665b-46a7-afb5-afe3b839dc5b/conversions/a6f1fd6f-ebaf-42c3-b8d6-68b8bd409637-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Козлов, чемпион III Игр стран СНГ по таэквондо:

"Я искренне горд за свою страну. В последнее время нам запрещают выступать с национальной символикой. Я считаю, что я был обязан победить".

Азербайджан - страна с особенной и непростой историей, и в те дни для журналистов, которые приехали на спортивный форум, старались показать разную страну. Особенно памятная была экскурсия в город Шуша, который находится высокого в горах в печально известном на весь мира Нагорном Карабахе. Место большой боли и важное культурное место для Азербайджана.