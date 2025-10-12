Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Президент Беларуси поздравил с днем рождения Председателя Коллегии ЕЭК

Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев
Фото: ЕЭК

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву с днем рождения. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Ваши многолетний опыт государственной службы и личное участие в становлении Евразийского экономического союза достойны высокой оценки и признания, - говорится в поздравлении. - Убежден, что под Вашим чутким руководством работа основного интеграционного штаба ЕАЭС - Коллегии Евразийской экономической комиссии - будет и впредь направлена на укрепление партнерства и построение устойчивых экономических связей между государствами - членами союза на принципах солидарности и взаимного доверия".

Александр Лукашенко пожелал Бакытжану Сагинтаеву доброго здоровья, успехов и новых свершений во благо развития ЕАЭС.

