Президент Беларуси поздравил с днем рождения Председателя Коллегии ЕЭК

"Ваши многолетний опыт государственной службы и личное участие в становлении Евразийского экономического союза достойны высокой оценки и признания, - говорится в поздравлении. - Убежден, что под Вашим чутким руководством работа основного интеграционного штаба ЕАЭС - Коллегии Евразийской экономической комиссии - будет и впредь направлена на укрепление партнерства и построение устойчивых экономических связей между государствами - членами союза на принципах солидарности и взаимного доверия".