Долгожданное обещание выполнено. ХАМАС освободил первую группу из 7 израильских заложников в рамках мирных договоренностей. Все они переданы Красному Кресту.

Чуть позже их доставят на одну из израильских военных баз, а после, при необходимости, в больницы. Всего 13 октября планируется освободить 20 человек. Также будут переданы тела погибших пленников.

Тем временем тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве в ожидании возвращения своих соотечественников, которые больше двух лет провели в плену в секторе Газа.