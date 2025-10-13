Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ХАМАС освободил первую группу из 7 израильских заложников

Долгожданное обещание выполнено. ХАМАС освободил первую группу из 7 израильских заложников в рамках мирных договоренностей. Все они переданы Красному Кресту.

Чуть позже их доставят на одну из израильских военных баз, а после, при необходимости, в больницы. Всего 13 октября планируется освободить 20 человек. Также будут переданы тела погибших пленников.

Тем временем тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве в ожидании возвращения своих соотечественников, которые больше двух лет провели в плену в секторе Газа.

И десятки тысяч палестинцев возвращаются в свои районы после объявленного перемирия. Однако их дома и вся инфраструктура полностью разрушены. В анклав прибыли десятки грузовиков с гуманитарной помощью. Но людям настолько не хватает еды, что они устраивают давки и буквально запрыгивают на большегрузы.

