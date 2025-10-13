Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Судьбы женщин Брестской крепости" - как дочери легендарного гарнизона пережили ад первых дней войны

Неизвестные судьбы и известные герои. Женщины на войне. Со стальными нервами и твердым характером. Они пережили ад первых дней войны в огне Брестской крепости. У них на руках умирали дети, они спасали раненых, разрывали одежду, чтобы перевязать раны, отбивали атаки врага. Но оставались в тени защитников цитадели.

В новом проекте "Первого информационного" - о женах, дочерях и матерях легендарного гарнизона. Трилогия Елены Бормотовой "Судьбы женщин Брестской крепости" три дня в эфире.

