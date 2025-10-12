В Забайкалье мокрый снег и гололед блокируют движение на ключевых трассах

Зима пришла в Восточную Сибирь. В Забайкальском крае мокрый снег и гололед блокируют движение на ключевых трассах.

На дорогах заторы, аварии и работающие в усиленном режиме экипажи ДПС. На трассе Иркутск - Чита фура выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой. Один человек погиб.