В Забайкалье мокрый снег и гололед блокируют движение на ключевых трассах
Автор:Редакция news.by
Зима пришла в Восточную Сибирь. В Забайкальском крае мокрый снег и гололед блокируют движение на ключевых трассах.
На дорогах заторы, аварии и работающие в усиленном режиме экипажи ДПС. На трассе Иркутск - Чита фура выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой. Один человек погиб.
По данным метеослужб, наиболее тяжелая ситуация на направлениях с Монголией. В Сети появились кадры пробок, буксующих машин и ночных эвакуаций.