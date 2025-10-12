Эксперт Киреев: Любая страна, которая присоединится к СНГ, очень сильно выиграет

"СНГ - это очень тесный клуб, опирающийся на серьезные достижения прошлого, которому легко развить свое объединение, дальше присоединять новых участников к уже существующим интеграционным кооперационным связям. Любая страна, которая присоединится к СНГ, очень сильно выиграет за счет наработанности, отработанности, отлаженности связей. И, конечно, СНГ гораздо более легко может стать таким ядром для интеграции и для БРИКС, и для ШОС, и СНГ - это, конечно, скорее конкуренция Евросоюза по степени интегрированности".