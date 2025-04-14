Экономика, парковки, долгострои. Александру Лукашенко доложили о перспективах развития Минска

14 апреля с докладом у главы государства председатель Мингорисполкома - Владимир Кухарев.

В первую очередь речь о том, как сработал Минск в прошлом году, а также - какие перспективы роста и на каких проблемах нужно сконцентрироваться столичным властям.

По итогам 2024-го - очень неплохие результаты. Растет валовой региональный продукт, инвестиции, зарплаты. Как подчеркнет Президент, важно держать темп. На повестке самые разные аспекты: от проблем жилищного строительства и долгостроев до парковок в городе и создания технопарков.

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Президент во время разговора с председателем Мингорисполкома отметил, что получал от него письмо, где среди прочего поднимается проблема нехватки парковочных мест и вообще функционирования парковок, особенно в Минске. "Тоже давайте обсудим", - сказал глава государства.

Глава государства затронул тему жилищного строительства, напомнив о планах строить жилье преимущественно за пределами Минска, "чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблемы для минчан". "Как здесь вы видите перспективы?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, есть также проблемы по обслуживанию населения города в части обеспечения водоотведения. "У нас половина сетей эксплуатируется со сверхнормативными сроками. Не хочу сказать, что это уже развалюхи и так далее. Но планово надо, конечно же, работать. Знаю, что работа ведется. Как вы видите, надо ли ее по объему увеличивать или нормально?" - спросил Президент.

Отдельное внимание Президент обратил на проблему сверхнормативных сроков строительства жилья. "Это недопустимо - долгострои, - подчеркнул глава государства. - У вас их 13, и из них в "Минск-Мире" - 8. Это вообще недопустимо. Они (компания, которая занимается застройкой этого квартала. - прим. ред.) пришли сюда работать, заключили с нами инвестиционные соглашения, договора, взяли на себя обязательства. Пусть выполняют, если хотят работать здесь".

Одной из тем стало будущее распространение в Минске успешного опыта по созданию технопарков по образцу созданного на территории мотовелозавода. "Мы обсуждали эту проблему, когда открывали городской технопарк. Хорошее предприятие, учреждение и ряд перспективных предприятий (создано на его территории. - прим. ред.). Тогда мы договаривались, что посмотрите в Минске, где еще будем открывать технопарки", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Мы возьмем на очень серьезный контроль благоустройство в стране

Нынешний год проходит в стране под знаком благоустройства. Большая работа в этом плане была проделана сообща во время субботника. Это не разовая акция. Наводить порядок нужно и впредь. Ни один метр территории вокруг предприятий и в жилых дворах не должен остаться бесхозным или неухоженным. Минск в этом плане должен задавать тон - быть примером для регионов. Чистота и порядок - наш бренд! Но бренд, который требует усилий - и в столице, и в каждой области!

"Владимир Евгеньевич, это не значит, что мы где-то подмести улицы должны или деревца высадить. Надо прежде всего, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди, предприятия и организации", - поставил задачу Президент.

Например, процесс благоустройства парка Победы в Минске власти города поручили курировать образовательному учреждению, и его руководитель несет за это ответственность. "То же самое - предприятия. Я много раз об этом говорил. Вокруг предприятия как вы обозначите им на карте зону ответственности, они должны за это отвечать, чтобы было чисто, аккуратно", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b7a5bdc-f329-4b65-8daa-ee61abb75266/conversions/fe039076-8b25-4b46-bce4-658b693b7bcb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b7a5bdc-f329-4b65-8daa-ee61abb75266/conversions/fe039076-8b25-4b46-bce4-658b693b7bcb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b7a5bdc-f329-4b65-8daa-ee61abb75266/conversions/fe039076-8b25-4b46-bce4-658b693b7bcb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b7a5bdc-f329-4b65-8daa-ee61abb75266/conversions/fe039076-8b25-4b46-bce4-658b693b7bcb-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Глава государства пояснил, что за требованием содержать в чистоте и порядке город стоит не столько желание сделать его красивым, сколько забота о здоровье людей. "Знаете, люди услышали: "Вот, чистоту требуют и так далее, листья собирать и прочее". А если не собирать? Это же все гниет, и эта гниль со всей заразой, которая там накапливается, вдыхается людьми. Это здоровье людей. Поэтому надо в чистоте, порядке содержать не только свое жилище, но все, что вокруг, в местах общественного пользования. Поэтому каждый клочок земли должен быть за кем-то закреплен", - подчеркнул Президент.

Это требование касается также и жилой застройки. "Внутри территории должны быть облагорожены, ухожены, в том числе и дворы, где живут жильцы. Главам администраций на местах задачу ставьте. Они пусть жестко требуют. Жестко требуют, потому что заболеет человек - бесплатно лечим, расходуем колоссальные деньги. Так давайте отсюда начинать", - отметил Александр Лукашенко.

Что касается внешнего вида зданий, здесь Президент поставил задачу привлекать те организации, которые занимают первые этажи строений, к поддержанию фасадов в нормальном виде. "У нас почти в каждом доме на первых этажах коммерческие структуры, государственные предприятия. Мы договаривались когда-то: фасад - за ними. Мы уже не нагружаем, чтобы они внутри жильцам помогали ремонтировать и балконы в порядок приводить. Фасады пусть приводят в порядок. За свой счет. Кому надо помочь, вы разберетесь", - сказал глава государства.

"То есть все эти вопросы надо предусмотреть, чтобы Минск был еще краше, еще красивее, тогда легче будет (добиться порядка и благоустройства. - прим. ред.) на местах: "Поезжайте, посмотрите в Минске", - обратил внимание Президент.

В качестве примера он привел благоустройство территории вокруг водной артерии Минска - реки Свислочь. Во время субботника глава государства лично принимал участие в том, чтобы благоустроить территорию парка Народного единства, высадив здесь аллею из 80 деревьев. "Когда-то это будет красивое место. Вокруг все должно там быть красиво. Это водная артерия. Возле нее должен быть порядок, чтобы люди могли отдыхать", - пояснил Александр Лукашенко.

"По благоустройству должны быть приняты соответствующие решения, меры, и они должны осуществляться. Хочу, пользуясь случаем, всех предупредить, что в этом плане мы возьмем на очень серьезный контроль благоустройство в стране, - обратил внимание глава государства. - Пусть никто не думает, что объявили Год благоустройства, год пройдет и там все забудется. Не забудется. Все должно быть в порядке - и дороги, и дома, и вокруг территорий (должен быть порядок. - прим. ред.), предприятия… Все, что не нужно, нужно снести. Где нужно построить что-то, значит, нужно построить". При необходимости Президент отметил готовность оказать финансовую поддержку Минску: "Если не хватит какой-то там копейки (небольшой желательно), одолжим, в будущем году отдашь".

Президент поручил дойти до каждого района и двора. Не должно быть ветхих строений или пустующих земель - у города уже есть план работы по благоустройству. На встрече обсуждали и строительные перспективы Минска.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2154dd54-3061-4747-90b7-9edae18a4b97/conversions/1fcc6ea9-b838-40f9-98c3-1a823864cbec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2154dd54-3061-4747-90b7-9edae18a4b97/conversions/1fcc6ea9-b838-40f9-98c3-1a823864cbec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2154dd54-3061-4747-90b7-9edae18a4b97/conversions/1fcc6ea9-b838-40f9-98c3-1a823864cbec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2154dd54-3061-4747-90b7-9edae18a4b97/conversions/1fcc6ea9-b838-40f9-98c3-1a823864cbec-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

По словам Владимира Кухарева, в столице практически нет свободных территорий для застройки: "Но есть социальные обязательства: строительство жилья для многодетных, строительство социального жилья, жилья для нуждающихся". В этих целях по поручению главы государства будет реализован проект микрорайона Зеленый Бор.