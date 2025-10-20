3.70 BYN
Лукашенко: Личный пример и доброе слово отца учат уважать старших
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления белорусам в связи с Днем отца. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Этот праздник напоминает об ответственной роли мужчины в воспитании и поддержке детей, формировании их успешного будущего, - говорится в поздравлении. - Отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности".
Президент подчеркнул, что из поколения в поколение личный пример и доброе слово отца учат уважать старших, отвечать за свои поступки, любить и защищать Родину, гордиться ее историей и достижениями.
"Искренне признателен каждому из вас за труд и заботу о благополучии близких, для которых вы являетесь надежной опорой", - добавил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра: "Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, согласие и взаимопонимание, а свет детской радости и родительского счастья озаряет родную Беларусь".
Поздравление Президента Беларуси с Днем отца
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем отца.
Этот праздник напоминает об ответственной роли мужчины в воспитании и поддержке детей, формировании их успешного будущего.
Отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности.
Из поколения в поколение личный пример и доброе слово отца учат уважать старших, отвечать за свои поступки, любить и защищать Родину, гордиться ее историей и достижениями.
Искренне признателен каждому из вас за труд и заботу о благополучии близких, для которых вы являетесь надежной опорой.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, согласие и взаимопонимание, а свет детской радости и родительского счастья озаряет родную Беларусь.
Александр Лукашенко,
21 октября 2025 года.
Фото: pexels.com