Лукашенко: Личный пример и доброе слово отца учат уважать старших

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления белорусам в связи с Днем отца. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Поздравление Президента Беларуси с Днем отца

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем отца.

Этот праздник напоминает об ответственной роли мужчины в воспитании и поддержке детей, формировании их успешного будущего.

Отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности.

Из поколения в поколение личный пример и доброе слово отца учат уважать старших, отвечать за свои поступки, любить и защищать Родину, гордиться ее историей и достижениями.

Искренне признателен каждому из вас за труд и заботу о благополучии близких, для которых вы являетесь надежной опорой.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, согласие и взаимопонимание, а свет детской радости и родительского счастья озаряет родную Беларусь.

Александр Лукашенко,

21 октября 2025 года.