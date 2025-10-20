3.70 BYN
Под Минском прошел заключительный этап Кубка Беларуси по эндуро-кроссу
Выносливость, мастерство и желание непременно добраться до финиша - все это при бешенной поддержке болельщиков. В такой атмосфере на прошедших выходных в Стайках состоялся заключительный четвертый этап Кубка Беларуси по эндуро-кроссу (или гонках на мотоциклах по замкнутой трассе, где есть все: камни, бревна, покрышки и продолжительные скоростные участки).
В состязаниях приняли участие как любители, так и профессионалы. Всего порядка 90 взрослых эндуристов и 70 юниоров от 9 до 16 лет. Причем за победу на равных с парнями боролись и девчонки.
Среди топ-гонщиков победу не только на этапе, но и в общем зачете праздновал титулованный Артем Кунцевич. В Стайки он приехал сразу после чемпионата мира по хард-эндуро, где показал исторический для Беларуси результат - 4-е место в прологе и 11-е итоговое.
А уже на этих выходных, начиная с пятницы, 24 октября, в Логойске пройдет знаменитый не только в нашей стране чемпионат по эндуро Four Seasons, точнее - его финал.