Под Минском прошел заключительный этап Кубка Беларуси по эндуро-кроссу

Выносливость, мастерство и желание непременно добраться до финиша - все это при бешенной поддержке болельщиков. В такой атмосфере на прошедших выходных в Стайках состоялся заключительный четвертый этап Кубка Беларуси по эндуро-кроссу (или гонках на мотоциклах по замкнутой трассе, где есть все: камни, бревна, покрышки и продолжительные скоростные участки).

В состязаниях приняли участие как любители, так и профессионалы. Всего порядка 90 взрослых эндуристов и 70 юниоров от 9 до 16 лет. Причем за победу на равных с парнями боролись и девчонки.

Среди топ-гонщиков победу не только на этапе, но и в общем зачете праздновал титулованный Артем Кунцевич. В Стайки он приехал сразу после чемпионата мира по хард-эндуро, где показал исторический для Беларуси результат - 4-е место в прологе и 11-е итоговое.