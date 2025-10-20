Алейник: Только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность

Только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Алейник на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Она проходит в эти дни в Женеве. Сенатор акцентировал внимание на причинах, которые вызвали деградацию архитектуры международной безопасности, сложную ситуацию в регионе Восточной Европы, включая конфликт в Украине - это игнорирование принципа неделимости безопасности отдельными странами Запада.