3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Алейник: Только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность
Только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Алейник на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза.
Она проходит в эти дни в Женеве. Сенатор акцентировал внимание на причинах, которые вызвали деградацию архитектуры международной безопасности, сложную ситуацию в регионе Восточной Европы, включая конфликт в Украине - это игнорирование принципа неделимости безопасности отдельными странами Запада.
Также отметил тот факт, что есть страны, которые по-прежнему продолжают эскалацию конфликтов и используют их для создания еще больших очагов напряженности. Сергей Алейник подчеркнул миролюбивую политику Беларуси и ее стремление укреплять международный мир и безопасность.