Спецкор телеканала RT Придыбайло прокомментировал решение не передавать ракеты "Томагавк" Украине

"Трамп еще хочет пожить богато, красиво и, возможно, поуправлять Америкой и другим президентом, например, Джей Ди Вэнсом, который сидел рядом с ним и смеялся над Зеленским. Поэтому решение не выдавать "Томагавки" дорогого стоит именно для нас. Мы еще помним, и у Пита Хегсета галстук был надет особым образом, и много разных нюансов было. В общем, это унижение, оскорбление Зеленского. Если он сам не сдается, а ему об этом прямо говорили, в том числе Трамп, и некоторые другие. И мы с вами регулярно говорим о том, что пора сдаться Зеленскому, пора прекратить убивать народ. Раз он не понимает ни русский язык, ни украинский (а к нему обращается огромное количество людей, уже прекратить вырезать украинский народ), он не понимает английский, значит, он будет понимать язык унижения. И вот этому товарищу Зеленскому, видимо, это нравится. Что ж, посмотрим, что будет в следующий раз. "Томагавки" не едут в Украину. Конечно, будет продолжаться другая гибридная спонсирующая помощь. Но, как мы видим, это ничего не меняет на линии фронта".