Financial Times: ЕС пытается сорвать мирную сделку России и США
ЕС пытается cорвать сделку по поводу Украины, которую хочет заключить с Россией Дональд Трамп, сообщает британское издание Financial Times.
Газета информирует, что европейские чиновники работают сверхурочно, чтобы подготовить план, позволяющий Киеву избежать уступок, на которых настаивает Белый дом. В Брюсселе полагают, что Трамп практически отказал в систематической поддержке Украине, и это лишает страну надежд на стратегические подвижки в ее пользу.
Действительно, американский президент все более скептически высказывается насчет шансов Киева в текущей войне
Дональд Трамп, президент США:
"Они могли бы победить. Они все еще могли бы победить. Не думаю, что они это сделают, но они все еще могут победить. Я никогда не говорил, что они победят. Я говорил, что они могут победить. Всякое может случиться, знаете ли, война - очень странная штука. Но они вряд ли победят!"
Стало известно, что Болгария предложила свое воздушное пространство для того, чтобы самолет Владимира Путина добрался до Венгрии, где в ближайшее время должны пройти переговоры Путина и Трампа.
Вместе с тем европейские СМИ явно нагнетают обстановку с провокационными целями: британская Daily Express сообщает, что в Будапеште на Путина может быть совершено покушение. Тем не менее подготовка к переговорам продолжается: 21 октября должен состояться телефонный разговор главы российского МИД Лаврова с его американским коллегой Рубио. Стороны обсудят будущую встречу и, скорее всего, ее возможные сроки.