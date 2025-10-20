Financial Times: ЕС пытается сорвать мирную сделку России и США

ЕС пытается cорвать сделку по поводу Украины, которую хочет заключить с Россией Дональд Трамп, сообщает британское издание Financial Times.

Газета информирует, что европейские чиновники работают сверхурочно, чтобы подготовить план, позволяющий Киеву избежать уступок, на которых настаивает Белый дом. В Брюсселе полагают, что Трамп практически отказал в систематической поддержке Украине, и это лишает страну надежд на стратегические подвижки в ее пользу.

Действительно, американский президент все более скептически высказывается насчет шансов Киева в текущей войне

Дональд Трамп, президент США:

"Они могли бы победить. Они все еще могли бы победить. Не думаю, что они это сделают, но они все еще могут победить. Я никогда не говорил, что они победят. Я говорил, что они могут победить. Всякое может случиться, знаете ли, война - очень странная штука. Но они вряд ли победят!"

Стало известно, что Болгария предложила свое воздушное пространство для того, чтобы самолет Владимира Путина добрался до Венгрии, где в ближайшее время должны пройти переговоры Путина и Трампа.