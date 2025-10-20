Венгрия и Словакия отказались участвовать в создании трибунала против России

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/915b398a-f2bc-4cea-9c80-e1136e47ae9e/conversions/13ecb26f-104d-404b-b62e-c2a6f92f094a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/915b398a-f2bc-4cea-9c80-e1136e47ae9e/conversions/13ecb26f-104d-404b-b62e-c2a6f92f094a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/915b398a-f2bc-4cea-9c80-e1136e47ae9e/conversions/13ecb26f-104d-404b-b62e-c2a6f92f094a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/915b398a-f2bc-4cea-9c80-e1136e47ae9e/conversions/13ecb26f-104d-404b-b62e-c2a6f92f094a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Венгрия и Словакия отказались поддерживать план Брюсселя по созданию трибунала против России, информирует ТАСС, ссылаясь на европейский дипломатический источник.

"Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России", - сообщил дипломат.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге сообщила о проблеме с формированием этого органа, который поддержали лишь 25 из 27 стран ЕС, не уточняя деталей. "Сегодня 25 стран ЕС приняли обязательство присоединиться к специальному трибуналу", - сказала Каллас.

Каллас напомнила, что в ходе визита в Киев она объявила о выделении 10 млн евро на функционирование этой структуры, причем, говоря об этом, она оговорилась и сказала о "выделении 100 млн евро", но тут же поправилась.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена реагировать на попытки отдельных стран ЕС создать некий антироссийский трибунал.

Евросоюз пытается создать эту структуру с начала конфликта. Изначально Еврокомиссия пыталась сделать ее международной. В 2025 году, когда стало ясно, что на мировой арене никакой поддержки у этой идеи нет и от нее окончательно дистанцировались США, Брюссель начал работать над созданием хотя бы небольшого европейского трибунала.