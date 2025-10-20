Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с юбилеем

Народный артист РСФСР Никита Михалков
Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народному артисту РСФСР Никите Михалкову с 80-летием. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Исключительный талант, профессионализм и стойкость характера, умноженные на огромный труд, позволили Вам создать богатейшую коллекцию фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, - говорится в поздравлении. - Отдельных слов признательности заслуживают Ваши активная гражданская позиция, вклад в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей".

Александр Лукашенко пожелал Никите Михалкову здоровья, долголетия и благополучия: "Пусть Ваша деятельность и впредь дарит радость поклонникам и способствует укреплению белорусско-российских культурных связей".

