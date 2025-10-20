3.70 BYN
Духовные центры Беларуси: как святыни разных конфессий укрепляют традиции и объединяют народ
Сохранить и укрепить духовно-нравственные, культурные и исторические традиции белорусского народа призваны духовные центры Беларуси. Среди них Успенский, Жировичский и Спасо-Евфросиниевский монастыри, ивьевская мечеть, костел в Будславе и бобруйская синагога. На них возложена эта особая миссия.
Намоленное место, которое с первого взгляда впечатляет красотой и величием - Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. Одна из самых посещаемых святынь в Беларуси, к этим местам река паломников течет постоянно. А сама обитель (три белоснежных храма - Кресто-Воздвиженский, Спасо-Преображенский и Свято-Евфросиниевский) на протяжении веков независимо от национальности и вероисповедания объединяет тысячи людей по всему миру. К мощам преподобной Евфросинии, небесной покровительнице Беларуси, едут поклониться даже из Америки и Ближнего Востока.
Игуменья Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
"Каждый, приходящий к ней, получает величайшую помощь. И сколько чудес на каждом шагу мы видим своими глазами - люди получают благодать Божию, благословение Божие. Вот эта сила, которая дается через благословение от преподобной, одухотворяет, укрепляет и дает радость. Человек уходит преображенным от нашей матушки преподобной Евфросиньи".
История, архитектура и божественное чудо воедино переплелись в Будславе - сердце католического костела. Здесь, в Мядельском районе, находится один из четырех храмов в Беларуси, который носит уникальный титул "малая базилика". А главное достояние костела Успения Пресвятой Девы Марии - Будславская икона Божией Матери - коронована папскими коронами и эту святыню почитают не только католики.
Ксендз Алексей Романчук, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии аг. Будслава:
"Во все времена и в разных культурах были такие места, где люди получали силу, восстанавливались, получали жизненную энергию. Но если это верующие люди, то они еще больше приобщались к Богу".
Создать духовные центры притяжения в республике - инициатива Президента Беларуси Александра Лукашенко. Межконфессиональный мир - особая заслуга Беларуси. Сегодня в нашей стране в мире и взаимопонимании, без границ и условностей проживают представители 25 вероисповеданий. И укрепить этот фундамент - исключительная миссия пяти мощнейших святынь республики.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
"Духовные центры призваны помогать людям, приходящим туда, больше ознакомиться с духовными традициями нашего народа, православными традициями. В соответствии с этим люди выстраивают свою жизнь, не повторяя ошибок предыдущих поколений, в то же время опираясь на самый лучший опыт тех людей, которые жили до нас".
На долю Беларуси выпало немало испытаний и трудностей, но благодаря в том числе духовным скрепам мы выстояли. Ведь вера и глубокая молитва имеют уникальное свойство - быть услышанными и исполненными.