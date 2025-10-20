В Минске военно-патриотическая игра "Зарница" собрала более 150 участников

Спортивно-патриотическое завершение Недели родительской любви - соревнования для отцов и сыновей, поддержка от мам и дочерей.

Зарница в семейном формате собрала участников на стадионе школы № 137 Минска. Команды прошли марш-бросок в касках и бронежилетах и полосу препятствий, оказывали первую медицинскую помощь и изучали беспилотную авиацию. Рядом развернулась ярмарка, которую организовала группа поддержки.