В Минске военно-патриотическая игра "Зарница" собрала более 150 участников
Автор:Редакция news.by
Спортивно-патриотическое завершение Недели родительской любви - соревнования для отцов и сыновей, поддержка от мам и дочерей.
Зарница в семейном формате собрала участников на стадионе школы № 137 Минска. Команды прошли марш-бросок в касках и бронежилетах и полосу препятствий, оказывали первую медицинскую помощь и изучали беспилотную авиацию. Рядом развернулась ярмарка, которую организовала группа поддержки.
Участие в военно-патриотической игре приняли более 150 человек - это ученики 137-й и 121-й школ столицы, а также родители, бабушки и дедушки. Такой формат взаимодействия детей и родителей в учреждениях образования поддерживают ежегодно.