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Эксклюзивы и неожиданные кадры президентской недели с места событий - в рубрике "Время Первого"
Автор:Редакция news.by
Безопасность геополитическая, военная и даже продовольственная - это главные темы президентской недели. На полях важных государственных событий все дни работали авторы "Время Первого". Что в Минске думают о планах Запада, чем грозит милитаризация региона, поручения Александра Лукашенко людям в погонах.
Эксклюзивы и неожиданные кадры с места событий. Не пропустите 21 июня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".