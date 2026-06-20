Эксклюзивы и неожиданные кадры президентской недели с места событий - в рубрике "Время Первого"

Безопасность геополитическая, военная и даже продовольственная - это главные темы президентской недели. На полях важных государственных событий все дни работали авторы "Время Первого". Что в Минске думают о планах Запада, чем грозит милитаризация региона, поручения Александра Лукашенко людям в погонах.