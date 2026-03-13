"Это самый лучший вариант" - Лукашенко видит попытку США выйти из конфликта с Ираном news.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит попытку со стороны США выйти из конфликта с Ираном. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, сейчас в конфликте с Ираном относительное затишье: "И вопрос такой: что делать? Трамп говорит: "Да что, мы тут уже разбомбили, нам там делать нечего". Это уже попытка выйти из этой ситуации".

"И Дональд Трамп тут прав. Это самый лучший вариант, - заявил Александр Лукашенко. - Пускай скажут, что они там уже все разбомбили. Но выйти (из войны. - Прим. БЕЛТА). Потому что дальше будет хуже".