"Это самый лучший вариант" - Лукашенко видит попытку США выйти из конфликта с Ираном
Президент Беларуси Александр Лукашенко видит попытку со стороны США выйти из конфликта с Ираном. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА.
По словам Президента, сейчас в конфликте с Ираном относительное затишье: "И вопрос такой: что делать? Трамп говорит: "Да что, мы тут уже разбомбили, нам там делать нечего". Это уже попытка выйти из этой ситуации".
"И Дональд Трамп тут прав. Это самый лучший вариант, - заявил Александр Лукашенко. - Пускай скажут, что они там уже все разбомбили. Но выйти (из войны. - Прим. БЕЛТА). Потому что дальше будет хуже".
Глава государства также советует США отпустить схваченного ранее венесуэльского лидера Николаса Мадуро. "Отпустить Мадуро или найти какой-то выход дипломатический. Если надо, мы готовы помочь в этом плане, они нас в это ввязали", - сказал он.