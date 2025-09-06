3.70 BYN
Эйсмонт: "Лидеры стран - участниц ШОС слушают и слышат Президента Беларуси"
Саммит ШОС не заканчивается марафоном переговоров и соглашений в Китае. Впереди большая и кропотливая работа по реализации договоренностей. Об этом в эксклюзивном интервью для "Первого информационного" рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Она отметила, что Александр Лукашенко всегда делает акцент на результат.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
"Я могу абсолютно честно сказать, за 10 лет работы с Президентом я не помню визитов такой интенсивности и насыщенности. Хочу отметить, не бывает такого, чтобы Александр Лукашенко мощно отработав, вышел и сказал: "Отлично поработали". У Президента есть такая привычка - даже после самого удачного мероприятия он всегда задает вопрос о том, что было плохо, ведь мы работаем на результат".
Пресс-секретарь Президента отметила - глава государства понимает, самое главное это то, что будет вслед за визитом идти: "Главное то, как выстроят дальше работу его подчиненные, то, как они будут реализовывать договоренности".
"Президент ведь говорил о наиважнейших вещах - безопасность, упрощение торговых процедур, экономика, независимые финансовые институты, логистика, транспорт, гуманитарное измерение, наука инноваций. Самый главный итог, который я могу подвести, - лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества слушают и слышат Президента Беларуси", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.