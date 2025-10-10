Эйсмонт: Лукашенко будет участвовать в неформальной встрече глав стран СНГ в декабре

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/866ef5dc-13bc-4150-8416-78fcdb89f87a/conversions/dfff5b2d-9d76-402e-ba87-046cf0dff9a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/866ef5dc-13bc-4150-8416-78fcdb89f87a/conversions/dfff5b2d-9d76-402e-ba87-046cf0dff9a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/866ef5dc-13bc-4150-8416-78fcdb89f87a/conversions/dfff5b2d-9d76-402e-ba87-046cf0dff9a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/866ef5dc-13bc-4150-8416-78fcdb89f87a/conversions/dfff5b2d-9d76-402e-ba87-046cf0dff9a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко обязательно будет участвовать в неформальной встрече лидеров стран СНГ в декабре. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт на полях заседания Совета глав государств стран Содружества в Душанбе, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Это (участие Александра Лукашенко в неформальной встрече лидеров государств СНГ. - Прим. БЕЛТА) традиция, которой много лет. Как поступит приглашение, мы обязательно его примем", - отметила Эйсмонт.