Эйсмонт: Лукашенко будет участвовать в неформальной встрече глав стран СНГ в декабре
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко обязательно будет участвовать в неформальной встрече лидеров стран СНГ в декабре. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт на полях заседания Совета глав государств стран Содружества в Душанбе, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Это (участие Александра Лукашенко в неформальной встрече лидеров государств СНГ. - Прим. БЕЛТА) традиция, которой много лет. Как поступит приглашение, мы обязательно его примем", - отметила Эйсмонт.
Ранее президент России Владимир Путин в Душанбе во время заседания Совета глав государств в узком составе пригласил лидеров государств СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря.