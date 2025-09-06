Мир увидел новый формат международных отношений – "шанхайская семья" демонстрирует возможность равноправного сотрудничества и интеграции с опорой на национальную индивидуальность. Такой подход только обогащает каждого члена организации.

Александр Лукашенко отмечает важность практического наполнения. Беларусь традиционно инициирует развитие перспективных проектов, к тому же саммит ШОС не заканчивается марафоном переговоров и соглашений в Китае. Впереди большая и кропотливая работа по реализации договоренностей.

Западные страны не ожидали беспрецедентной сплоченности и единства от лидеров Шанхайской организации сотрудничества. Паника от увиденного на юбилейном саммите вызвала закономерную реакцию. Апатия и порой даже воинственная риторика выплеснулись на первые полосы прессы.

Они не готовы принять объективную реальность. Многополярность - свершившийся факт. Происходящее демонстрирует, что Беларусь сделала правильный выбор. Об этом в эксклюзивном интервью для "Первого информационного" рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь рассказала, что Президент Беларуси Александр Лукашенко осведомлен реакцией Запада на состоявшийся саммит ШОС и, в особенности, на его участие в этих мероприятиях, так как каждое утро глава государства получает полноценный обзор новостей из всех мировых СМИ.

Самый яркий пример оценки саммита от мировых СМИ, по мнению Натальи Эйсмонт, коллаж из фотографий, который распространили многие журналисты и эксперты. На нем кадр разделен на две части - с одной стороны "цивилизованный" мир, а с другой стороны те, кто находятся "в изоляции". Те, кто увидел этот коллаж, сразу поняли всю абсурдность западных СМИ и их заявлений.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: