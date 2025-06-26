Глава Беларуси предложил, как нужно позиционировать ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил позиционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как глобальный транзитный хаб. Это он сделал на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы.

Глава белорусского государства констатировал, что на юге и востоке у ЕАЭС сформирован пояс добрососедства, и предложил скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов.

"Интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать умными, мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования, - сказал Президент. - Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями и позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб".