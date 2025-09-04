Главные заявления и договоренности: саммит ШОС обозначил, что однополярный мир в прошлом

Вся мировая общественность последнюю неделю следила за ключевыми заявлениями из Китая, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, ставший крупнейшим за всю историю.

В Тяньцзине встретились десятки мировых лидеров. Беларусь - единственное европейское государство в организации со статусом полноправного участника. Президент Александр Лукашенко представил ключевые подходы относительно безопасности в Евразии, безбарьерной торговли, комфортной логистики и топ-инноваций.

На полях форума у белорусского Президента состоялся настоящий переговорный марафон с главами государств, лидерами международных организаций и деловыми кругами. Такие встречи - это возможность оперативно (на ногах) договориться и запустить в работу сферы взаимного интереса. Александр Лукашенко получил огромное количество предложений от коллег, нашего Президента ждут с визитами в различных частях света.

Вообще саммит ШОС прошел без политических разборок и с четким сигналом - однополярный мир в прошлом. На мировую арену выходят государства, которые выступают не с позиции силы, а отстаивают свои национальные интересы и выступают за безопасность.

Лукашенко: Быть частью семьи ШОС - наш стратегический выбор

Впервые на этом саммите Беларусь презентовала себя, свои инициативы на равных с другими участниками Шанхайской организации сотрудничества. Стать частью семьи ШОС - это не только престиж. Территория стран-участников занимает 65 % Евразии, а население - 3,5 млрд человек, т.е. около половины всей Земли. Объем экономик стран ШОС приблизился к 30 трлн долларов. Все это окно на рынки, взаимная политическая поддержка, кооперация по самым перспективным направлениям.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Беларусь становится одним из ключевых строителей нового миропорядка. И наша роль признана, ведь за рубежом пишут о том, что никто из мировых лидеров так часто не встречается с Владимиром Путиным, с председателем КНР Си Цзиньпином и одновременно поддерживает контакты с американской администрацией. И это все говорится о нашем Президенте".

"Эти успехи на внешней арене способствуют укреплению безопасности нашей страны, обеспечению экономических интересов, - добавил Вадим Гигин. - И Александр Григорьевич включил в свою программу пребывания в Китае встречу с китайскими бизнес-кругами, обсуждались конкретные экономические проекты будущего. Можно уверенно сказать, что результаты этих международных мероприятий в Китае будут сказываться на международной политике еще очень долгое время".

Но все далеко непросто и не так сразу. Наш белорусский опыт: сначала годы в статусе партнера по диалогу, потом наблюдателя в организации. Заявка на полноценное участие не значит автоматически пропуск в "клуб".

На этом акцентировал внимание наш Президент в интервью китайской Медиакорпорации еще накануне визита в КНР.

Лукашенко: ШОС сегодня определяет развитие нашей планеты

"Быть в этой семье не просто почетно (это, конечно, приятно, почетно) - это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их Президент находится в этой солидной семье, которая сегодня во многом определяет развитие нашей планеты, нашего мира", - обозначил белорусский лидер.

Уже на этом саммите Азербайджан и Армения рассчитывали стать участниками ШОС. Но не сложилось, Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана. Азербайджанская сторона связывает это решение с поддержкой Пакистана. В ответ Пакистан заблокировал заявку на вступление в организацию Армении. Последняя открещивается от ОДКБ, называя ШОС "это же другое".

Факт Что теряют, наглядно демонстрирует одна цифра: на 1 сентября объем торговли между странами Шанхайской организации сотрудничества превысил 2 трлн долларов.

Вячеслав Данилович, доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

"Правящие элиты коллективного Запада заинтересованы в том, чтобы сохранить несправедливое, однополярное геополитическое мироустройство, в котором господствует коллективный Запад, который диктует свои интересы и ценности всем другим народам и государствам мира. Но для нас и для подавляющего большинства современного населения мира, естественно, подобные вещи неприемлемы. Поэтому отсюда тот негативный флер, который мы наблюдаем в средствах массовой информации коллективного Запада относительно саммита ШОС. Действительно он ярко демонстрирует, что многополярный мир формируется, и государства, которые заинтересованы в его формировании, готовы отстаивать свои интересы".

Как только не называла западная пресса саммит ШОС. Немецкая Bild писала про "саммит злодеев", французская пресса - про "встречу автократов". Американские СМИ прошлись по геополитическим амбициям Трампа. Мол, ШОС начинает соперничать с западными коалициями. The New York Times и Reuters называют встречу "перестройкой мирового порядка, где раньше доминировали США".

"Страны ШОС бросают вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности", - пишет Financial Times.

Китайская концепция многополярного мира всецело поддерживается Беларусью

Несмотря на нелестные комментарии и попытки принизить значимость саммита, все взгляды прикованы к его результатам. Китай, Россия, Беларусь, Индия вместе с другими глобальными игроками противостоят диктату стран Запада. Китайская концепция многополярного мира созвучна нашим принципам и всецело поддерживается Беларусью.

Считаем, что в ряде случаев роста антагонизма и конфронтации можно было бы избежать. Ведь зачастую они возникают из-за тривиального отсутствия общения на нужном уровне и в нужной тональности. Александр Лукашенко

К сожалению, по словам Президента, не все противоречия обходят стороной и "шанхайскую семью". Однако он подчеркнул, что способность сохранять открытыми каналы коммуникации и умение договариваться даже при наличии различий делают ШОС по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией.

В "шанхайской семье" Беларусь четко обозначила 5 приоритетов:

многосторонность;

безопасность;

мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностью;

развитие и есть основа стабильности в регионе;

мы готовы внести свой вклад в продовольственную безопасность и научное сотрудничество.

"В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление, стимулировать использование национальных валют в торговле, поддерживать развитие ключевых направлений сотрудничества - от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта", - сказал Александр Лукашенко.

Сотрудничество в военной сфере и создание Банка развития

Было решено создать Банк развития ШОС, общую платежную систему - плюс для взаиморасчетов: транзакции не будут зависеть от влияния третьих стран. Банк сможет привлечь и допфинансирование на развитие крупных проектов стран - участниц ШОС.

Впервые на саммите был поднят ряд вопросов военного сотрудничества. Участники подготовят соглашение о мерах доверия. Звучал и вопрос реформирования Совбеза ООН.

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Данная площадка является явно перспективной для совместного противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности, информационным войнам, цветным революциям, вызовам и угрозам в киберпространстве. Потому что на сегодняшний день ни одно государство в мире в одиночку не в состоянии эффективно бороться с данными вызовами и угрозами".

На полях саммита у Президента Беларуси состоялся ряд встреч с мировыми лидерами. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва благодарил за обеспечение продовольственной безопасности. Глава КНДР Ким Чен Ын пригласил Александра Лукашенко посетить его страну в любое удобное время. Премьер Словакии Роберт Фицо сам хочет приехать в Беларусь - нацелен развивать сотрудничество. Отдельный и откровенный разговор состоялся у белорусского лидера и с другом Си сразу по прилете в Китай.

"Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой. Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает серьезно, понимает, что мы очень многое потеряли", - заявил белорусский лидер.

"Я Вас поздравляю, что Вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую Вы определили", - добавил Александр Лукашенко.

Си Цзиньпин отметил, что китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне.

Си Цзиньпин:

"В июне мы с Вами встретились в Пекине, решили и дальше углублять многоплановое двустороннее сотрудничество. Предлагаем на основе плодотворных результатов, достигнутых в рамках годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран".

У нашего Президента состоялся и ряд встреч, в том числе закрытых, с деловыми кругами Китая, топ-бизнесменами. Многие уже инвестируют в Беларусь и готовы начать новые проекты в машиностроении и сельском хозяйстве. Поддержка Китая для нашей страны определяющая. Миллиарды инвестиций, технологии, которыми владеют единицы стран, подарки в рамках технико-экономической помощи. Из последнего - новый стадион и бассейн. И все это благодаря в первую очередь добрым отношениям между лидерами.

"У нас прочные товарно-экономические отношения, торгово-экономические отношения. У нас нет проблем в области политики, дипломатии, - отметил белорусский лидер. - Мы всегда и везде поддерживаем друг друга на международных площадках. У нас установились самые дружеские, тесные отношения между руководителями стран.

За три десятка лет нашего сотрудничества я не могу вспомнить ни одного случая, где бы вы неуважительно как-то отнеслись к нашей стране, где бы вы не поддержали Беларусь, где бы вы не ответили добром на наши просьбы. Словом, вы настоящие друзья. Александр Лукашенко

В Китае Беларусь в очередной раз демонстрировала свою многовекторность и все равно… "Вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся", - сказал Президент лидеру России.

На это Владимир Путин ответил: "И Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения. Результат нашей совместной работы очевиден".

Помимо участия в различных форматах саммита, удалось договориться о новых проектах и встречах. Это новый политический вес для Беларуси на мировой арене.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Как показала итоговая политическая декларация, интересы Беларуси полностью были соблюдены и даже были продвинуты некоторые идеи политического характера. Для нас это отличная площадка для выработки решений на двустороннем треке. Президент, вы видели, не только выступил на каких-то мероприятиях ШОС, но и провел целую серию очень важных для развития экономики, финансовых отношений с международным сообществом встреч со своими коллегами практически со всех стран, присутствовавших на этом саммите".