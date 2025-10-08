Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Инциденты с БПЛА, реализация проекта с Оманом и зачем Лукашенко пригласили в Березинский заповедник

Сельское хозяйство, проекты Управделами, а также учение "Запад". 8 октября Президент Беларуси заслушал несколько докладов.

Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия

Министр сельского хозяйства и продовольствия доложил об окончании уборочной кампании и завершении сева озимых. Речь шла и о централизованной закупке химикатов для сельского хозяйства.

Отдельной темой стала работа стабфондов. По итогам доклада министр ответил на вопросы журналистов.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия провело централизованную закупку регуляторов роста для рапса, конкурс состоялся. На сегодня заключаются договоры, препараты уже поставляются на сельхозпредприятия, вносятся согласно рекомендациям нашей науки и в соответствии с технологическими сроками. Погодные условия нам еще позволяют это делать. Конечно, мы не стояли на месте, не ждали проведения процедуры, сельхозпредприятия отчасти самостоятельно закупали эти препараты, так как для рапса, посеянного в первой декаде августа, регуляторы роста надо было вносить уже в начале-середине сентября. А сейчас подходят сроки для озимого рапса, который высевался в конце августа. И мы где-то первую обработку, где-то вторую уже будем проводить препаратами, полученными посредством централизованной закупки", - сказал Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Сельское хозяйство, "Запад-2025" и проекты Управделами. Президент Беларуси заслушал ряд докладов

Сельское хозяйство, "Запад-2025" и проекты Управделами. Президент Беларуси заслушал ряд докладов

Основными темами в докладе министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова стали окончание уборочной кампании и завершение сева озимых

По его словам, начиная с 2026-го, стоит задача все пестициды, которые используются в сельском хозяйстве, закупать централизованно.

"Поэтому сегодня я доложил главе государства, что Минсельхозпрод разрабатывает нормативный правовой акт, который нам позволит в следующем году и последующие годы проводить централизованно эту работу", - заключил министр.

Отдельной темой доклада стала работа стабилизационных фондов. "Обеспечение населения овощами, картофелем - это важнейшая задача нашего государства. В этом году стабилизационные фонды переформатировали в госзаказ. Сегодня производители плодоовощной продукции и картофеля обязаны поставить тот объем, который необходим для нашего населения. Проделана большая работа совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, приняты соответствующие нормативные документы, посеяно необходимое количество овощей, картофеля", - сказал Юрий Горлов.

Министр также привел примеры с цифрами. "Для удовлетворения потребностей населения через торговые сети и социальные объекты нам требуется 59 тыс. т картофеля, а мы выращиваем 1 млн т", - отметил он.

Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности

В докладе госсекретаря Совета безопасности говорилось об итогах совместных учений "Запад". Александр Вольфович подробно доложил о результатах и полученном опыте, а также о реакции западных соседей с учетом их чрезвычайной озабоченности накануне маневров. Еще одна тема - инциденты с залетом на нашу территорию беспилотников. Как доложил госсекретарь, ситуация на контроле.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Вольфович отметил, что группировки войск как Российской Федерации, так и Республики Беларусь все возвращены в пункты постоянной дислокации.

Госсекретарь обратил внимание, что учения "Запад-2025" были плановым мероприятием оперативной боевой подготовки, все вопросы, которые на них отрабатывались, были исключительно оборонительного характера. "В противовес тому, в чем упрекал нас коллективный Запад: что мы создаем группировку для агрессии и создаем угрозу для наших западных соседей. Абсолютно нет", - заявил Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Беларусь традиционно демонстрирует открытость и проводит дружественную политику. Так было и в период подготовки и проведения учений "Запад-2025", подчеркнул Александр Вольфович. Была организована масштабная кампания по информированию как населения в Беларуси, так и соседей на Западе о том, что будет происходить, проводились брифинги различного уровня, разъяснялись цели и масштабы, численность участников. Были приглашены военные атташе различных стран, наблюдатели из стран НАТО. Однако мало кто из них откликнулся, что красноречиво свидетельствует о том, кто есть кто в ситуации вокруг белорусско-российских учений "Запад-2025", уверен госсекретарь.

Помимо этого, белорусские военные изучали опыт российских коллег, полученный в ходе СВО. "Время требует этого - внедрять новые способы, формы ведения боевых действий, по-другому размещать пункты управления, несколько по-другому управлять в условиях воздействия мощной радиоэлектронной обстановки. Этот опыт был нами очень востребован, изучен", - сказал госсекретарь. Главное, по его словам, что показали учения, - очень высокий уровень подготовки военнослужащих Беларуси и России.

Александр Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента

О ходе строительства объектов в системе Управделами Президента доложил Юрий Назаров. Глава государства уделяет большое внимание таким проектам. В планах распространить этот опыт по всей стране. Отдельно обсудили ситуацию на предприятии "АСБ-Агро Городец", которое Александр Лукашенко недавно посещал. Тогда прозвучала серьезная критика. Управделами Президента доложил, что уже сделано для исправления ситуации.

Назаров предложил Лукашенко посетить Березинский биосферный заповедник

Назаров предложил Лукашенко посетить Березинский биосферный заповедник

"Деревня Домжерицы - центр заповедника. Я пригласил туда Президента, чтобы показать, что такое комплексное решение для развития таких территорий", - заявил Юрий Назаров

Еще одна важная тема в развитие состоявшихся переговоров Президента с Султаном Омана. Это масштабный совместный проект в сфере сельского хозяйства. Предложено реализовывать его в Витебской области на основе опыта сельхозпредприятий Браславского района из структуры Управления делами. Юрию Назарову поручено изучить вопрос реализации этого проекта.

В общении с журналистами Юрий Назаров также рассказал, что Управделами хочет показать Президенту.

В ходе доклада главе государства он также доложил о развитии сферы туризма на объектах Управления делами. "Я проинформировал Президента о наших подходах по развитию Нарочанского региона. Это санатории "Сосны" и "Приозерный", - сказал управляющий делами Президента.

Речь также шла о развитии санатория "Боровое" в Докшицком районе Витебской области. Сейчас на его территории активно ведутся строительные работы, планируется в полтора раза увеличить количество мест размещения. "Это тянет за собой всю инфраструктуру. В следующем году мы приведем в порядок этот санаторий, который сможет быть самодостаточным. Потому что при том количестве мест, которое сегодня, он не может зарабатывать себе для того, чтобы развиваться дальше", - поделился подробностями Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси.

"По "АСБ-Агро Городец". Знаете, раньше состоялся разговор не очень простой. У нас сегодня есть программа, как это предприятие поставить на хорошие рельсы для того, чтобы оно стало зарабатывать для своего развития. Буквально вчера с облисполкомом и райисполкомом проехали по объектам, наметили ряд мероприятий. Сейчас мы оцифруем по срокам и затратам, которые необходимо сделать. И Президента я пригласил весной приехать в "Городец". Мы ему покажем совершенно обновленную, а где-то и новую инфраструктуру сельскохозяйственного производства", - сказал Юрий Назаров.

Фото president.gov.by

Разделы:

ПрезидентЭкономика

Теги:

Александр ЛукашенкодокладПрезидент БеларусиЮрий ГорловАлександр ВольфовичЮрий Назаров