Инциденты с БПЛА, реализация проекта с Оманом и зачем Лукашенко пригласили в Березинский заповедник

Сельское хозяйство, проекты Управделами, а также учение "Запад". 8 октября Президент Беларуси заслушал несколько докладов.

Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия

Министр сельского хозяйства и продовольствия доложил об окончании уборочной кампании и завершении сева озимых. Речь шла и о централизованной закупке химикатов для сельского хозяйства.

Отдельной темой стала работа стабфондов. По итогам доклада министр ответил на вопросы журналистов.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия провело централизованную закупку регуляторов роста для рапса, конкурс состоялся. На сегодня заключаются договоры, препараты уже поставляются на сельхозпредприятия, вносятся согласно рекомендациям нашей науки и в соответствии с технологическими сроками. Погодные условия нам еще позволяют это делать. Конечно, мы не стояли на месте, не ждали проведения процедуры, сельхозпредприятия отчасти самостоятельно закупали эти препараты, так как для рапса, посеянного в первой декаде августа, регуляторы роста надо было вносить уже в начале-середине сентября. А сейчас подходят сроки для озимого рапса, который высевался в конце августа. И мы где-то первую обработку, где-то вторую уже будем проводить препаратами, полученными посредством централизованной закупки", - сказал Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

По его словам, начиная с 2026-го, стоит задача все пестициды, которые используются в сельском хозяйстве, закупать централизованно.

"Поэтому сегодня я доложил главе государства, что Минсельхозпрод разрабатывает нормативный правовой акт, который нам позволит в следующем году и последующие годы проводить централизованно эту работу", - заключил министр.

Отдельной темой доклада стала работа стабилизационных фондов. "Обеспечение населения овощами, картофелем - это важнейшая задача нашего государства. В этом году стабилизационные фонды переформатировали в госзаказ. Сегодня производители плодоовощной продукции и картофеля обязаны поставить тот объем, который необходим для нашего населения. Проделана большая работа совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, приняты соответствующие нормативные документы, посеяно необходимое количество овощей, картофеля", - сказал Юрий Горлов.

Министр также привел примеры с цифрами. "Для удовлетворения потребностей населения через торговые сети и социальные объекты нам требуется 59 тыс. т картофеля, а мы выращиваем 1 млн т", - отметил он.

Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности

В докладе госсекретаря Совета безопасности говорилось об итогах совместных учений "Запад". Александр Вольфович подробно доложил о результатах и полученном опыте, а также о реакции западных соседей с учетом их чрезвычайной озабоченности накануне маневров. Еще одна тема - инциденты с залетом на нашу территорию беспилотников. Как доложил госсекретарь, ситуация на контроле.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Вольфович отметил, что группировки войск как Российской Федерации, так и Республики Беларусь все возвращены в пункты постоянной дислокации.

Госсекретарь обратил внимание, что учения "Запад-2025" были плановым мероприятием оперативной боевой подготовки, все вопросы, которые на них отрабатывались, были исключительно оборонительного характера. "В противовес тому, в чем упрекал нас коллективный Запад: что мы создаем группировку для агрессии и создаем угрозу для наших западных соседей. Абсолютно нет", - заявил Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Беларусь традиционно демонстрирует открытость и проводит дружественную политику. Так было и в период подготовки и проведения учений "Запад-2025", подчеркнул Александр Вольфович. Была организована масштабная кампания по информированию как населения в Беларуси, так и соседей на Западе о том, что будет происходить, проводились брифинги различного уровня, разъяснялись цели и масштабы, численность участников. Были приглашены военные атташе различных стран, наблюдатели из стран НАТО. Однако мало кто из них откликнулся, что красноречиво свидетельствует о том, кто есть кто в ситуации вокруг белорусско-российских учений "Запад-2025", уверен госсекретарь.

Помимо этого, белорусские военные изучали опыт российских коллег, полученный в ходе СВО. "Время требует этого - внедрять новые способы, формы ведения боевых действий, по-другому размещать пункты управления, несколько по-другому управлять в условиях воздействия мощной радиоэлектронной обстановки. Этот опыт был нами очень востребован, изучен", - сказал госсекретарь. Главное, по его словам, что показали учения, - очень высокий уровень подготовки военнослужащих Беларуси и России.

Александр Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента

О ходе строительства объектов в системе Управделами Президента доложил Юрий Назаров. Глава государства уделяет большое внимание таким проектам. В планах распространить этот опыт по всей стране. Отдельно обсудили ситуацию на предприятии "АСБ-Агро Городец", которое Александр Лукашенко недавно посещал. Тогда прозвучала серьезная критика. Управделами Президента доложил, что уже сделано для исправления ситуации.

Еще одна важная тема в развитие состоявшихся переговоров Президента с Султаном Омана. Это масштабный совместный проект в сфере сельского хозяйства. Предложено реализовывать его в Витебской области на основе опыта сельхозпредприятий Браславского района из структуры Управления делами. Юрию Назарову поручено изучить вопрос реализации этого проекта.

В общении с журналистами Юрий Назаров также рассказал, что Управделами хочет показать Президенту.

В ходе доклада главе государства он также доложил о развитии сферы туризма на объектах Управления делами. "Я проинформировал Президента о наших подходах по развитию Нарочанского региона. Это санатории "Сосны" и "Приозерный", - сказал управляющий делами Президента.

Речь также шла о развитии санатория "Боровое" в Докшицком районе Витебской области. Сейчас на его территории активно ведутся строительные работы, планируется в полтора раза увеличить количество мест размещения. "Это тянет за собой всю инфраструктуру. В следующем году мы приведем в порядок этот санаторий, который сможет быть самодостаточным. Потому что при том количестве мест, которое сегодня, он не может зарабатывать себе для того, чтобы развиваться дальше", - поделился подробностями Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси.

"По "АСБ-Агро Городец". Знаете, раньше состоялся разговор не очень простой. У нас сегодня есть программа, как это предприятие поставить на хорошие рельсы для того, чтобы оно стало зарабатывать для своего развития. Буквально вчера с облисполкомом и райисполкомом проехали по объектам, наметили ряд мероприятий. Сейчас мы оцифруем по срокам и затратам, которые необходимо сделать. И Президента я пригласил весной приехать в "Городец". Мы ему покажем совершенно обновленную, а где-то и новую инфраструктуру сельскохозяйственного производства", - сказал Юрий Назаров.