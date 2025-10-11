Итог саммита СНГ: рассмотрено более 20 вопросов инвестиционной повестки

Лидеры Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана собрались на саммит СНГ в Душанбе. Кадры прилетов и встреч очень эффектные в этом году. Таджикистан осенью организовал "вторую весну".

Первое, что было поставлено на обсуждение, конечно, вопросы безопасности. Один из профильных документов, которые приняли до 2030 года, это именно концепция военного сотрудничества стран объединения.

А. Лукашенко: Современные угрозы касаются всех

"Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью - это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ", - заявил Александр Лукашенко. По словам Президента, обширная повестка заседания - прямое подтверждение того, что современные угрозы касаются всех.

"Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира", - подчеркнул белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. "Поэтому наша сегодняшняя цель - не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия", - добавил глава государства.

Концепция военного сотрудничества СНГ до 2030 года

Что внутри документа? Начальники штабов вооруженных сил стран Содружества и министры обороны находятся в постоянном контакте. Все логично - коллективная безопасность затрагивает интересы примерно 250 млн человек. И страны СНГ выигрывают вдвойне, получая, как пример, развитие объединенной системы противовоздушной обороны, не оттягивая при этом силы от защиты национального суверенитета.

Сохранение стабильности на пространстве Содружества

Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия):

"Это не только наследие прошлого Российской империи и Советского Союза, но это еще важно и в смысле совместного движения в будущее, потому что география, как говорил Наполеон, это приговор. Мы обречены быть соседями, мы должны друг с другом, наверное, дружить, а не конкурировать. Не дай бог, еще в какие-то конфликты ввязываться. И я думаю, что эта тенденция к сотрудничеству, к сплочению вдвойне важна. Потому что есть немало недоброжелателей, которые реализуют древний принцип "разделяй и властвуй" и хотят всех со всеми столкнуть по языковому принципу, по религиозному, еще по какому-нибудь. И за счет этого ослабить в первую очередь Россию, заодно другие страны, которые бы ради этой непримиримой, непонятно ради чего борьбы задаром или очень дешево отдавали бы свои ресурсы".

Ресурсы сегодня - это всегда причина начать конфликт. Особенно если земля или то, что в ней, продано полностью, например, иностранным компаниям. Тогда и политически страна становится уязвимее. В Беларуси таких прецедентов нет, но на пространстве СНГ существуют. От этого иногда и затягиваются экономические решения. Хотя интеграции есть куда расти. По итогам первых 5 месяцев этого года совокупный ВВП стран Содружества прибавил темп больше чем на 5 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Есть рост и в торговле, и в промышленности.

Президент Беларуси напомнил свой тезис о том, что главное - это экономика. "Мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках (бывшего - прим. ред.) Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный. Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения-размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?" - предложил он.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств и выстроить скоординированные действия на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества. Мы можем скоординировать наше военное сотрудничество таким образом, что сюда не сунет нос никто. Но надо наконец-то найти ответы на самые серьезные и глобальные вопросы. При этом, подчеркнул он, ни в коем случае не следует затрагивать амбиции каждого из государств СНГ. "Но это надо начинать делать сейчас", - заявил белорусский лидер.

"Я никого не агитирую за Советский Союз, за то, чтобы мы восстановили Советский Союз. Это невозможно сегодня, - подчеркнул белорусский лидер. - Но экономическое пространство надо сохранить. Надо сделать так, чтобы к нам, в наше экономическое пространство, могли зайти только те, кого мы сюда пустим. Так же, как и в других странах и организациях. И действовать вовне, скоординированно и вместе. Это для нас вызов. Без этой экономической составляющей не будет никакого сотрудничества, ни политического, ни дипломатического, ни военного сотрудничества. И будем мы хвататься то за Соединенные Штаты Америки, то за Европейский союз, то еще за Африку, Азию и так далее, другие страны, чтобы как-то улучшить свою жизнь".

Формат "плюс" для СНГ

Еще один поворот существенный для экономики - появление у СНГ формата "плюс". В ноябре прошлого года мы стали страной - партнером БРИКС, в котором Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Эмираты связывает пространство свободного развития, где есть место и простой торговле и перспективам создания общей финансовой системы без потери суверенитета. Чуть раньше, летом, мы стали частью Шанхайской организации сотрудничества. Государства этого объединения вообще занимают 65 % территории Евразии. И отвечают за 3.5 млрд человек. Казалось бы, можно остановиться. Но в создании современных новых центров силы такие сценарии не рассматриваются.

ШОС получила статус наблюдателя при СНГ

Одним из стратегических направлений в деятельности Содружества Александр Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене. "Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии, рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции", - заявил Президент.

"Посмотрите, как в этом плане продвинулась Шанхайская организация сотрудничества, какие результаты есть у ЕАЭС, - подчеркнул он. - Содружеству Независимых Государств тоже необходимо укреплять взаимодействие со странами и организациями-единомышленниками для продвижения согласованной международной повестки, отстаивания наших подходов и ценностей".

В этой связи, считает белорусский лидер, общим интересам отвечает наделение ШОС статусом наблюдателя в Содружестве. Кроме того, Президент Беларуси всецело поддержал инициативу Президента Казахстана об учреждении формата "СНГ плюс".

У инициативы сразу был мощный старт - статус наблюдателя при СНГ получила ШОС. И двери в "СНГ плюс" остаются открытыми.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"СНГ может быть интересен Монголии, СНГ может быть интересен, как ни странно, Афганистану с его очень специфическим руководством, которое там совсем недавно перерубило оптоволоконный кабель, чтобы установить нравственную чистоту в своих пределах. Да, может быть им интересно. Ирану может быть интересно".

Всего на саммите лидеры рассмотрели два десятка вопросов интеграционной повестки. Не все проходило с участием прессы, но это естественная история для таких переговоров. Еще одна большая тема - энергетическая безопасность. Подписаны программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму до 2028 года. После саммита политики смогли пообщаться и во время официального приема (такой формат переговоров тоже имеет большое значение). Что-то обсуждается тет-а-тет, что-то на ногах, но главное - вживую. Сейчас этому отдается больший приоритет, чем диалогам онлайн.

Цель - вести дела без экономических разногласий

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наш глава государства Александр Григорьевич четко подчеркнул, что когда на полях встреч глав государств решаются экономические проблемы, следовательно, это взаимовыгодные предложения, обсуждения однозначно дальнейшего развития стран, которые обсуждают эти вопросы. И противоречий как таковых политических, внешне-, внутреннеполитических не возникает от слова совсем. Когда мы говорим об экономических разногласиях, то, конечно, такие круглые столы, такие саммиты наоборот и снимают все с повестки дня".

Следующий саммит СНГ пройдет в Туркменистане