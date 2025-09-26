Итоги встречи в Кремле: Лукашенко и Путин обсудили строительство 2-й БелАЭС, защиту СГ и Украину

25 сентября лидеры Беларуси и России принимали участие в Глобальном атомном форуме, а на следующий день провели двусторонние переговоры в представительском кабинете Кремля.

Встречу тет-а-тет президенты не стали проводить на площадке форума - переговоры по вопросам Союзного государства и международные повестки решили начать в полдень пятницы.

Российский президент Владимир Путин в первую очередь поблагодарит Александра Лукашенко за участие в важном для Москвы событии, которое было приурочено к 80-летию атомной промышленности, отрасли, которая формировалась еще в советское время.

Пожалуй, главный сигнал Москвы там звучал для тех, кто только хочет строить АЭС - Россия технологическим колониализмом не страдает. Доступ к таким передовым технологиям в Беларуси уже оценили, поэтому по традиции Александр Лукашенко скажет там вслух, о чем многие думают. В сложные времена россияне открывают самую секретную сферу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вы рады, что я приехал на форум, но я не мог не приехать. Владимир Владимирович, вы очень правильно сказали - когда-то мы вместе многое сделали для развития атомной отрасли, но и сегодня мы не разбежались, атомную станцию мы благодаря вам построили. Более того, вы выполнили свое обещание - вы научили нас их строить. Теперь мы с Росатомом строим и в других странах атомные станции. Сварить реактор, корпус, еще какие-то необходимые детали и комплектующие - пока такой необходимости в Беларуси нет, Росатом на своих заводах это делает. Белорусские строители хорошо работают, россияне очень довольны нашими строителями. Недавно публично об этом губернаторы заявляли. Поэтому будем вместе развивать те компетенции, которые мы наработали в ходе строительства атомной станции, чтобы использовать во благо Беларуси и России".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Учитывая, что в мире идет настоящий атомный ренессанс, такой опыт возведения самой современной и надежной станции, что подтверждают и в МАГАТЭ, будет кстати многим странам-новичкам в освоении атомной энергетики.

Разворот на 180 градусов сегодня делают даже те, кто в угоду политической конъюнктуре отказывались от АЭС. Сотрудничество с Росатомом не завершают, а наоборот будут развивать. Белорусский опыт открывает тут новые возможности.

"Я уже говорил об этом, если в этом будет необходимость, Владимир Владимирович одобрит проект расширения или строительства новой атомной станции, может быть, даже на востоке Беларуси, с целью обеспечения электроэнергией в освобожденных районах России - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая областей", - рассказал Александр Лукашенко.

Белорусская АЭС стала драйвером для экономики, помимо того что это высокие технологии, это, конечно, серьезно подстегивает разные отрасли. Бум на электро уже в нашей жизни - 40 % электроэнергии дает Белорусская АЭС. То ли в шутку, то ли всерьез российский президент скажет, что создали конкурента для Газпрома.

"Я Вам должен сказать, мы тоже переживали - построим станцию, что будет дальше. Но экономика растет. Мы у Газпрома и дальше будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что это предприятие внакладе не останется, ведь везде нужен природный газ, поэтому в этом направлении будем работать", - отметил Президент Беларуси.

"Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Если смотреть на сотрудничество Минска и Москвы глобально, то общая экономика радует. Конечно, не без проблем. И при таком объеме поставок это понятно, но все-таки 50 млрд долларов в товарооборот есть, и в 2025 году он только растет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Есть там пару вопросов, которые мы обычно к концу года должны определиться. Я хотел бы с Вами обсудить ряд региональных проблем. Мне кажется, мы давно уже не встречались, накопилась куча тех вопросов, которые мы сегодня обсудим".

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

"В общем, практически по всем направлениям у нас идет активная работа, то же самое касается и вопросов обеспечения безопасности Союзного государства. Кстати говоря, и здесь, как мы с вами договаривались, все ритмично, в рабочем режиме идет. Естественным образом все развивается".

Те, кто на старте встречи прогнозировал многочасовые переговоры, не ошиблись. Общение глав государств шло и тет-а-тет, и в формате рабочего завтрака. Разговор продолжался и в кабинете российского коллеги, но когда сотрудничество стран затрагивает все сферы и так бурлит обстановка вокруг, это вполне понятно.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Уже после Александр Лукашенко рассказал настойчивым журналистам подробности:" Мы обсуждали международную обстановку и региональную ситуацию. Вы же знаете, общая наша беда и проблема - Украина, много об этом говорили. А закончили двусторонними отношениями, вопросами по нефти, по газу. По нефти мы вышли к серьезным договоренностям, проблем никаких нет. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем вопрос о пятилетнем договоре по газу. Вот в чем был вопрос, не на один год, а на пятилетку. Мы говорили о нашем общем рынке и о его защите, какие меры мы можем принимать, чтобы дать возможность работать нашим товаропроизводителям".

Что касается возможного строительства второй АЭС в Беларуси, такая идея давно витает в воздухе. Это не просто нужный для экономики проект, но и серьезное развитие для региона. Ключевой вопрос всегда в финансировании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Насчет второй АЭС, мы этот вопрос решим, в прошлый раз мы прилично сэкономили. Мы могли целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить. Если честно говорить, то у меня есть некие колебания по поводу, где строить - или третий блок в Островце, или же на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом, так как это будет дешевле. Но, с другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Думаю, мы определимся в ближайшее время. В общем, если не возникнет непреодолимых обстоятельств, мы будем строить третий блок или новую атомную станцию".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Ситуация в регионе, конечно, была предметом обсуждения для лидеров. Позиция Минска была и остается неизменной - нужно делать все для того, чтобы погасить конфликт и двигаться к миру. Резкие заявления Владимира Зеленского про удары по Кремлю этому явно не способствуют, а идут вразрез с шагами по урегулированию.

"Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошие предложения. Мы с Президентом Путиным обсуждали. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошие предложения. Если украинцы не пойдут на эти предложения, будет еще хуже, чем в начале СВО - они потеряют Украину. Тогда надо было остановиться - весь восток был бы украинский, кроме Крыма. Нет, не остановились, поэтому потеряли восток. Если и сейчас не остановятся, то они потеряют всю Украину", - заявил белорусский лидер.

С такими угрозами Киева и абсурдной бравадой ситуация рискует зайти в тупик. Несмотря на все выпады украинской власти в адрес нашей страны, Александр Лукашенко готов разговаривать, если будет полезно для мира. Из ответа Президента стало понятно, и почему так растянулись переговоры лидеров: "Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня. На всех фронтах, особенно на некоторых участках, россияне захватили крупные населенные пункты. Дальше уже российскую армию трудно будет остановить".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Глава Беларуси подчеркнул: чтобы не потерять всю Украину, Зеленский должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия, одобренные американцами. Лукашенко добавил, что хочет лично встретиться и поговорить с Зеленским: "Нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться об окончании этой непонятной войны. Не договоримся - будет плохо всем".

Переговоры на Аляске вселили надежду, но риторика Трампа в последнее время уж слишком противоречивая. Эксперты задаются вопросом: уж не сменил ли американский президент курс и политику по Украине? Александр Лукашенко накануне даже назвал его бунтарем. После переговоров с Путиным спросили у Лукашенко про настрой Трампа: "Вы знаете, у Трампа, я его понимаю, у него такая тактика - надавить, отступить, отступить, надавить, а где-то напролом пойти. Бунтарь в хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом. Владимир Владимирович очень уважает Трампа, с уважением к нему относится, не меньше, чем я, поэтому мы что-то пропускаем мимо ушей и понимаем, что у Трампа непростая ситуация".