Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Иван Новиков назначен начальником Департамента по гражданству и миграции МВД

Иван Новиков назначен начальником Департамента по гражданству и миграции МВД

Иван Новиков назначен начальником Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел. Соответствующий указ №325 подписал 8 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Беларусиуказмиграция