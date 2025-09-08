Иван Новиков назначен начальником Департамента по гражданству и миграции МВД

3.70 BYN
Автор:Редакция news.by
Иван Новиков назначен начальником Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел. Соответствующий указ №325 подписал 8 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.