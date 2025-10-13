Развиваться и соответствовать запросам времени - кадровый день прошел во Дворце Независимости

Рабочая неделя Президента Беларуси стартовала с важных кадровых решений. В списке более двух десятков назначений и согласований. Обновлена местная вертикаль власти, поменялись главы и крупных белорусских предприятий. Кадровая ротация затронула министерства промышленности, транспорта, поменялись замы министра по налогам и сборам. Новый человек и в руководстве Минском. В городском исполнительном комитете поменялся первый зампред. Все кадровые решения - это, конечно, изменения на перспективу. При правильных перестановках предприятие, район и вся страна будет правильно развиваться.

26 назначенцев - это довольно большой пул для кадрового дня даже во Дворце Независимости. С первого взгляда на список кандидатур стало понятно: изменения в управлении коснутся совершенно разных сфер. Не только главы райисполкомов - их Президент всегда утверждает очно, поскольку это люди, от которых многое зависит в регионах. Но сегодня случились и серьезные перестановки на больших предприятиях - Могилевхимволокне, Гомсельмаше, "Камволе", Белшине. Пришли относительно молодые новые руководители с новыми подходами, которые они практически сразу и обозначали. Но сначала Красный зал и разговор с главой государства.

Новые главы райисполкомов

Александр Лукашенко начал с местной вертикали власти. Новые главы райисполкомов в Гомельском, Житковичском, Наровлянском, Лоевском, Зельвенском, Сморгонском и Кореличском районах. Президент обратил внимание, что хорошо осведомлен о состоянии дел и на предприятиях, и "на земле" в регионах. Задачи не меняются: руководители районов - это президенты на местах. И если "что-то на местах идет не так" - это их вопрос.

Президент - местной вертикали: Нести за все ответственность и не отбрыкиваться от людей

"Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, нет. Вы там за все отвечаете. Частные предприятия, принадлежащие республиканскому уровню управления, или которые непосредственно, как вы считаете, входят в вашу компетенцию (областного или районного подчинения), - все это ваше. И вы за это несете ответственность", - подчеркнул Александр Лукашенко.

27 сентября 2025 года. Шкловский район. Этот рабочий выезд главы государства показал, что у семи нянек дитя может остаться без глаза. Президент ездит по стране не по заготовленным маршрутам. Хозяйство "Городец" по итогам визита Александра Лукашенко приводят в порядок, но критики было достаточно - и по дисциплине, и по уборке и по содержанию земли.

На местах должна быть обеспечена кадровая политика

"Хозяйство может кому угодно принадлежать, но кадровую политику и порядок обеспечиваете там вы. Я хочу, чтобы вы это услышали. Если у вас есть непонимание какое-то, там есть инспекторы мои по кадрам, помощник Президента и уполномоченные. Все высшие должностные лица. Если есть где-то нестыковка, пожалуйста, обращайтесь, решайте вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Как в стране идет уборка кукурузы?

Сразу же главам районов поручение очень внимательно проследить за уборкой кукурузы. Этот процесс начался в сентябре. 160 гибридов стоят на полях - это все будущие корма, от которых в конечном итоге зависит качество продуктов в холодильнике каждого белоруса. Сыр, масло, мясо - если есть качество "на входе", будет качество и "на выходе".

Качественный корм - залог стабильности отрасли зимой

Особую настороженность, по словам Президента, вызывает ситуация с уборкой кукурузы. В отдельных районах эту культуру все еще убирают на силос, хотя она уже высохла. А где-то ждут погодных условий, подсыхания почвы после осадков для уборки на зерно, хотя в такое время есть риски, что оно может быть некачественным из-за развития грибковых заболеваний на початках.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на местах нужно внимательно отнестись к процессу и принять взвешенное решение. "Определитесь на месте. Если можно приготовить силос, готовьте. Делайте все качественно", - ориентировал глава государства, напомнив, что от качества силоса зависит выращивание скота. Там, где идет уборка кукурузы на зерно, возможно, целесообразно его плющить, а не сушить, тем более что техники для этого в хозяйствах должно быть достаточно.

Президент также предупредил о необходимости завершать уборку свеклы. Хотя работы идут по графику, но расслабляться нельзя, так как погода неустойчива.

Что касается сева озимых культур, то здесь Александр Лукашенко потребовал завершить работы в кратчайшие сроки: "На этой неделе надо прекратить всякие посевы. Надо прекратить сеять озимые культуры. Отсеем яровыми (если будет такая необходимость. - Прим. ред.)".

В числе поручений главы государства - своевременное проведение осенних полевых работ, включая вспашку и подъем зяби. "Да, год (для сельского хозяйства. - Прим. ред.) необычный, все сдвинулось, передвинулось… Но на кого мы будем обижаться? С одной стороны необычный, с другой - урожайный. Поэтому надо напрягаться. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо убрать кукурузу, свеклу и надо перепахать почву", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Работа с людьми - на первом месте

Еще один аспект, который выделил Президент в работе местной вертикали, - работа с людьми. Решать вопросы, разговаривать, помогать, не делать из райисполкомов места, где не снимают трубку телефона. Все эти истории находятся под большим контролем, чем что-либо в стране.

"Не отпихивайтесь, не отбрыкивайтесь от людей. Еще раз повторяю: для нашего человека важно порой с ним встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем", - обратил внимание глава государства.

Туризм для Сморгонского района

Тот же Сморгонский район - комбо промышленной и аграрной истории. Новый глава журналистам рассказал, что утро начнет с инспекции полей, но есть и еще одна компетенция, которую он возьмет из прошлого опыта и которая хорошо помогает зарабатывать деньги в бюджет.

Андрей Гордей, председатель Сморгонского райисполкома:

"На территории Кореличского района находится жемчужина - Мирский замок. По итогам прошлого года более полумиллиона туристов посетили Мирский замок. На территории Сморгони тоже есть знаковые места - Кревский замок, "Медвежья академия". Опыт, который получен на территории Кореличского района, обязательно будет применен на территории Сморгонского района".

Ротации в управленческом составе Могилевхимволокна, Белшины, Гомсельмаша

Зарабатывать должны сами - этот же посыл касается и новых руководителей предприятий. Могилевхимволовкно, Белшина, Гомсельмаш - большие градообразующие структуры, которым, верит Администрация Президента, нужны новые управленческие силы.

Глава государства подчеркнул, что он уже обращал внимание ответственных должностных лиц, в том числе главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, на отдельные проблемные моменты в работе этих крупных предприятий. Александр Лукашенко потребовал, чтобы после нынешних кадровых назначений ситуация изменилась к лучшему. "Люди вроде способные, как Вы изучали и докладываете. Они должны вытащить эти предприятия, и мы должны прекратить всякие разговоры по этим предприятиям", - сказал глава государства.

Однако решать существующие проблемы необходимо, опираясь на собственные силы и ресурсы предприятий, ориентировал Президент. "Не надейтесь, что вы придете из бюджета возьмете деньги. Деньги получите только под конкретные поставки продукции. Есть у вас продукция на экспорт продать и твердо вы получите деньги - вам одолжим копейку. Продали - и назад вернули. Тут о годах, столетиях, десятилетиях речи не идет. Взял - завтра вернул. Только так", - предупредил Александр Лукашенко.

"И думайте с коллективами, как вы будете выходить. Особенно Могилевхимволокно, да и на Белшине хватает проблем. Это главные предприятия в Могилевской области, основные. Вы должны эти предприятия вытащить, а Вы (обращаясь к Дмитрию Крутому. - Прим. ред.) почаще там бывайте и докладывайте все, что там происходит", - посоветовал глава государства.

Новый проект для Могилевхимволокна

Могилевхимволокно - единственный в Беларуси крупный производитель полиэфирных волокон и нитей, синтетическихй пленок - сейчас будет активно разбираться с убытками и увеличивать занятость коллектива. Новый руководитель сразу обозначил самый перспективный проект.

Олег Курилин, гендиректор ОАО "Могилевхимволокно":

"Проект по производству хлората натрия и перекиси водорода. Наша промышленность столкнулась с этими проблемами, когда были введены санкции на эту продукцию. Поэтому из-за особого отношения к Могилевхимволокну Президент поставил задачу реализовать проект на Могилевхимволокне. Контракт уже подписан. Контрагент - китайская сторона. Проект масштабный, для нас новый. В плане химии, процессов такого проекта и таких производств нет у нас в стране. Поэтому он непростой, но задача поставлена, будем реализовывать".

Задачи для Белшины

Новый директор Белшины ставит себе задачу сделать акцент на маркетинге, чтобы белорусы продукцию Белшины предпочитали другим вариантам на рынке - сербским, китайским, французским и российским.

Андрей Сойко, гендиректор ОАО "Белшина":

"Необходимо считать деньги. Поэтому, безусловно, есть направления, которые кажутся очевидными. Например, мотоблоки. Но всегда надо взвешивать объем рынка данной продукции и понимать те инвестиционные затраты, которые нужно вложить, чтобы освоить этот вид продукции, и соизмерять их с выручкой, которую потенциально ты получишь. Поэтому, безусловно, рынок мы будем оценивать, будем смотреть на всех направлениях. В первую очередь белорусский рынок. Он здесь, он рядом, и, как говорится, тут не надо бегать и искать по всему свету, куда продать шины".

Гомсельмаш - управление в связке

А вот назначение на Гомсельмаш нового руководителя будет в связке. Александр Новиков управлял холдингом более шести лет. Сегодня же был назначен главой Гомельского райисполкома. Новый руководитель предприятия уверен: опыт предыдущего гендиректора применит. И работать дальше будут с пониманием, становясь частью истории - буквально через три дня холдингу исполнится 95 лет.

Виталий Шелег, гендиректор ОАО "Гомсельмаш":

"В мире огромная турбулентность. Наши коллеги, наши конкуренты из компании "Ростсельмаш" тоже испытывают определенные сложности, поэтому в первую очередь нужно присмотреться к тому курсу, который был в последние пять лет. Предприятие достаточно успешно справлялось с вызовами, которые были, но нужно обратить особое внимание на экономику. Опыт, который с душой вложил предыдущий руководитель, нужно использовать".

В Академии управления при Президенте новый ректор

13 октября произошло и одно большое назначение в сфере образования. Академия управления при Президента получила нового ректора. Денис Дук перешел на эту должность из могилевского университета имени Кулешова.

"Свистопляска с кадрами в Академии управления недопустима. Это страшный косяк Администрации Президента", - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к главе Администрации Дмитрию Крутому.

"Я очень-очень рассчитываю на Вашу работу в Академии управления", - сказал Президент.

Что первым внедрит новый ректор? Конкурс на специальности академии каждый год растет. Самая популярная специальность - "госуправление и право". Академия занимается не только набором студентов, которые получают первое высшее образование, но и подготовкой кадрового резерва. Вот для этих людей у ректора есть хорошие новости.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

"Я бы добавил, наверное, новые методы обучения, потому что сегодня дистанционная форма, онлайн-обучение - это та форма, которая наименее трудозатратная и наименее энергозатратная. Руководитель остается на месте, он обучается онлайн, получает все необходимые ответы на злободневные вопросы. Для этого есть чат-боты, для этого есть онлайн-связь, где можно задать вопросы. И, условно говоря, после рабочего времени или в комфортное для него время он может на эти вопросы от ведущих специалистов получить ответы".

Все лучшее из Гродно - в Минск

И если можно учиться, оставаясь дома, то рабочий порядок не предполагает "управленческой удаленки". У нового первого зампреда Минского горисполкома переезд планируется в ближайшее время. Александр Комендант - гродненец, поэтому в его адрес прозвучал логичный вопрос: насколько в такой момент (понятно, что надо), но хочется или нет переезжать в столицу?

Александр Комендант, первый зампредседателя Минского горисполкома:

"Гродненцев в Минске много. Школа очень большая - навыки пригодятся. Надеюсь, что мои навыки пригодятся и оправдаются в городе Минске. Круг задач схож: общеэкономические вопросы, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность, торговля, общественное питание, промышленный комплекс и то, что для меня некоторые моменты новые - это транспорт и связь. То, чего у меня не было в Гродно".

Ротации в Беллегпроме

До Александра Коменданта должность первого зампреда в Минском горисполкоме занимала Надежда Лазаревич. С ней и уже экс главой легпрома Татьяной Лугиной Президент поговорил у себя в кабинете. Лазаревич назначена новым руководителем Беллегпрома. Лугина уходит на должность главы "Камволя".

"Я вообще преклоняюсь перед женщинами всегда. И на такой должности вам придется работать непростой руководителем. Но должен сказать, что это последний шанс для Вас (обращаясь к Татьяне Лугиной. - Прим. ред.). Если только Вы не сможете сработать, я больше с Вами разговаривать не буду. Вы грамотная, опытная. Меньше разговоров - больше дела", - ориентировал глава государства.

При согласовании Надежды Лазаревич на пост руководителя концерна "Беллегпром" Президент заявил, что не исключает возможности преобразования концерна в министерство.

"Фактически министерская должность. Тут нам надо еще посмотреть по реформированию системы управления. Может быть, создать министерство без всяких этих концернов. Если это нужно будет, где-то что-то добавив, где-то что-то забрав, это мы отдельно посмотрим", - заявил глава государства.

"Был я на "Камволе". Не просто был, а серьезную поддержку тогда оказали. Мы фактически из болота вытащили это предприятие, которое полностью развалилось. Надо было его спасать. Вложили немалые средства. Не единожды посещал наше кожевенное предприятие в Гатово. Определились вроде по направлениям действий там. Турчин (премьер-министр Беларуси Александр Турчин. - Прим. ред.) мне докладывал вчера, что результаты там не ахти", - сказал белорусский лидер.

Речь не только про внутренний рынок - сразу и про экспорт. Президент привел пример в целом и в частности, потому что сегодня никто не стоит в очереди, если производитель не стремится продавать.

Рынки для белорусских товаров

"Основной рынок наш в России. Я интересовался, как относятся к белорусским товарам. Люди даже не смотрят на цену, когда видят белорусское. Так почему мы не продаем? Телепались, Омана этого не видели. А они с удовольствием нас принимают. Порты, заводы - пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте. Столько направлений открывается!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Понимайте меня, как хотите. Но вытащить эту отрасль надо. Это люди. Надо накормить и одеть людей. Накормить вроде накормили. И одели. Но надо не упустить это все", - сказал Александр Лукашенко.

"Еще раз говорю, что россияне с удовольствием покупают. Я вчера Турчину говорил: если мы ярмарку организовываем где-то, то утром начали работать - к вечеру нет товара. С удовольствием люди все покупают. Ну так надо на ярмарку вывозить больше наших товаров", - ориентировал глава государства.

Глобально Беллегпром могут ожидать не только управленческие, но и структурные перемены. Прозвучало в комментариях Татьяны Лугиной и про отговорки, и про причины, почему предприятия не выполняли поручения. Новый руководитель готова идти ва-банк, как этого требует время.

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":

"Нужно какое-то новое видение. Я уверена, что можно реализовать те задачи, которые поставил глава государства. Их необходимо реализовать в кратчайшие сроки. Четко, конкретно было сказано, что шансов у нас не выполнить поручения нет. Соответственно, мы будем работать обязательно в команде. Легпром - это не только "Камволь", это и другие серьезные предприятия. Было озвучено, что Беллегпрому необходимы какие-то структурные изменения. Я уверена, что это необходимо делать. Нужно отработать весь комплекс задач, которые поставил глава государства. Это касается и обуви, это касается и производство ткани".

Новый бренд деловой одежды от "Камволя"

От "Камволя" в свою очередь стоит ждать нового сильного бренда мужской и женской деловой одежды. Найти золотую середину для комбината, не останавливаться в производстве тканей высокого класса - это ставит себе в задачу новое руководство комбината.

Татьяна Лугина, гендиректор ОАО "Камволь":

"Вообще стратегия легкой промышленности нашей страны не может строиться на массмаркете. Мы десятилетия работали, стараясь вбежать в объемные показатели, выполняли объемы ИПП (индекс промышленного производства), может быть, не совсем понимая, отдавая себе отчет, насколько быстро последние годы развились наши коллеги в Азиатском регионе. И это даже не страны СНГ, о которых мы говорим. Наши самые главные сегодня коллеги-конкуренты - это рынок Индонезии, Индии. Индия до сих пор еще не показала и не раскрыла свой потенциал по легкой промышленности. Они еще находятся в точке роста. Поэтому сегодня белорусская легкая промышленность должна работать в другой модели бизнеса. Мы должны формировать все-таки точки роста. Однозначно это на формирование своей торговой марки, своего бренда и максимально завоевывать лояльность у той возрастной группы или у той категории населения, на которую бренд будет рассчитан".

Некоторые руководители сегодня были согласованы в рабочем порядке, это значит без визита во Дворец Независимости.

В Национальной академии наук появился новый зампред президиума.

Ряд перестановок затронул Министерство по налогам и сборам - поменялись заместители министра.

В секретариат Шанхайской организации сотрудничества направится специалист из Минприроды.

Есть кадровые ротации и в Министерстве промышленности.

Расширены полномочия и дипмиссий Беларуси: Дмитрий Деревинский теперь посол в Эквадоре по совместительству, а Дмитрий Красовский совместит работу в Кении с Угандой.