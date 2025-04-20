Кадровые решения, порядок в стране, командировки - "Время Первого" покажет рабочие будни Президента

Многие из решений, начиная от кадровых до прямых поручений новым руководителям, на этой неделе принимались прямо в кабинете у Президента.

Кому пришлось более двух часов томиться под дверями приемной Первого? Они 10 из 10 - как два брата Николаевича одновременно получили должности? Могилевщине и другим регионам приготовиться, Президент собирается с командировками. "Время Первого" и не такое покажет. Смотрите 20 апреля в 21:00 в "Главном эфире".