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Кадровые решения, порядок в стране, командировки - "Время Первого" покажет рабочие будни Президента
Полный порядок в стране и дальнейшая судьба ведущих предприятий Беларуси в Год благоустройства.
Многие из решений, начиная от кадровых до прямых поручений новым руководителям, на этой неделе принимались прямо в кабинете у Президента.
Кому пришлось более двух часов томиться под дверями приемной Первого? Они 10 из 10 - как два брата Николаевича одновременно получили должности? Могилевщине и другим регионам приготовиться, Президент собирается с командировками. "Время Первого" и не такое покажет. Смотрите 20 апреля в 21:00 в "Главном эфире".