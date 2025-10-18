Концерт и благотворительная ярмарка: в Боровлянской СШ № 4 поддержали детей с онкозаболеваниями

Девочки поют на сцене news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79ad3ad3-afff-49df-9463-d6af84b02dd4/conversions/fe6f81ae-1788-47c5-9705-7b645b4f7036-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79ad3ad3-afff-49df-9463-d6af84b02dd4/conversions/fe6f81ae-1788-47c5-9705-7b645b4f7036-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79ad3ad3-afff-49df-9463-d6af84b02dd4/conversions/fe6f81ae-1788-47c5-9705-7b645b4f7036-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79ad3ad3-afff-49df-9463-d6af84b02dd4/conversions/fe6f81ae-1788-47c5-9705-7b645b4f7036-xl-___webp_1920.webp 1920w

18 октября в Боровлянской средней школе № 4 состоялся концерт "Мир семьи от А до Я", посвященный Неделе родительской любви. Мероприятие стало важным событием, объединившим родителей, детей и педагогов.

Концерт открыла директор школы Ольга Нагорная. В своем поздравлении с этим важным событием она также отметила, насколько важны поддержка и любовь со стороны родителей, ведь именно это создает основу для гармоничного и успешного развития детей.

Важным духовным акцентом концерта стали слова диакона Дмитрия Шагуна, клирика прихода храма Пресвятой Живоначальной Троицы в Боровлянах, который напомнил о важности семейных ценностей и поддержки в трудные моменты жизни.

А завершился концерт благотворительной ярмаркой. Кексы, печенье, рогалики, пирожные, пончики, эклеры, трубочки со сгущенкой и даже дубайская картошка, приготовленные детьми со взрослыми, разлетелись на ярмарке за считанные минуты. В итоге ученики выручили около 2 тыс. рублей. Все средства перевели на счет Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Любители активного отдыха отправились в школьный спортивный зал, где профессиональный тренер Игорь Сигневич провел мастер-класс по гиревому спорту. Ребята и их родители смогли не только познакомиться с основами этого динамичного вида спорта, но и попробовать свои силы в подъеме гири.