Карасев: Европейцы хотели бы руками Трампа получить доступ к энергоресурсам Венесуэлы

Российский политтехнолог Владимир Карасев в программе "Это другое" рассказал, какой двойной подтекст был в том, что Дональду Трампу не дали Нобелевскую премию мира, а вручили ее главной оппозиционерке Венесуэлы.

Нобелевская премия мира 2025 года присуждена Марии Корине Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», сообщается на сайте Нобелевского комитета.

"С одной стороны, европейцы крайне не хотели, чтобы премию мира давали Трампу, потому что слишком уж серьезные противоречия у европейских лидеров с Трампом", - подчеркнул он.

По его словам, европейцы не сильно заинтересованы, чтобы Трамп сворачивал деятельность США в том виде, как он видит в Европейском союзе. "Другой момент, как говорят, "немножко нагадить": "Вот мы Трампу не дадим премию мира". Они же прекрасно знают, что Трамп болезненно отреагировал на премию мира Барака Обамы, - отметил эксперт. - Трамп везде неоднократно говорил: "Обама войны начинал, а я везде войны заканчиваю. Почему же вы, Обаме, дали премию мира? Если мне не дадут, это будет оскорблением для Соединенных Штатов Америки".

"Крайне интересный факт. Меня удивила кандидатура главной оппозиционерки Венесуэлы. Я здесь вижу такой подтекст - это некий сигнал Трампу".

Политтехнолог предположил, что это намек, чтобы сменить режим Николаса Мадуро в Венесуэле и потом качать венесуэльскую нефть. "У европейцев нехватка энергоресурсов. Энергоресурсы из Соединенных Штатов Америки в семь раз дороже, чем из Российской Федерации. И тоже это тяжело. Венесуэла один из лидеров по запасам энергоресурсов в мире. Конечно же, европейцы хотели бы руками Трампа получить доступ к энергоресурсам", - высказал гипотезу эксперт.

Говоря о критериях отбора на Нобелевскую премию, Владимир Карасев отметил, важно, чтобы эти критерии устраивали руководство Запада, так называемое глубинное государство. "Там очень серьезно на первых, по сути, позициях участвуют структуры Джорджа Сороса и его сына. Поэтому, думаю, в обозримом будущем там не будет представителей России, Беларуси, стран СНГ, либо стран БРИКС. Там будут те, которые должны быть. И если раньше были другие критерии отбора, то сейчас все поменялось. Это такой ручной инструмент", - уверен он.