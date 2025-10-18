Главное политическое событие последних суток (по крайней мере, так пытаются преподнести западные СМИ) - переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Очередной акт спектакля получился не менее любопытным.

Огромной пощечиной для агрессивных евросадовников и просто сенсацией стало то, что украинец уехал из Вашингтона с пустыми руками.

По факту все важные договоренности обсудили еще накануне Путин и Трамп по телефону. И они же договорились о новой встрече.

Как итог - Зеленскому не достался даже утешительный приз. Так и улетел ни с чем.

Всякая необходимость в прилете Зеленского в Вашингтон фактически отпала за сутки до того, как его самолет приземлился на авиабазе Эндрюс. После телефонной беседы Трампа с Путиным повестка украино-российских мирных переговоров оказалась исчерпанной на ближайшие две недели - вплоть до встречи президентов России и Соединенных Штатов в Будапеште.

На взлетном поле у трапа украинца приветствовал его ближайший соратник Андрей Ермак и пилоты самолета, которые доставили Зеленского в Вашингтон: это исчерпывающе характеризовало то значение, которое Белый дом придавал визиту представителей официального Киева. Прежде чем прибыть на аудиенцию в Белый дом, украинец посетил американских оружейников, которые тоже не могли предложить ничего, кроме теплых слов - из-за шатдауна остановлена как работа министерств и ведомств США, так и принятие любых важных решений.

К Трампу, как отмечает Би-би-си, Зеленский явился в пиджаке, а не в армейском френче, вооружившись лестью. Американский президент костюм украинца, по обыкновению, похвалил, но подарками баловать не стал.

Дональд Трамп, президент США:

"Это очень мощное оружие и очень опасное. Его применение может означать серьезную, знаете ли, эскалацию. Может иметь очень плохие последствия. "Томагавки" - это серьезная проблема. И я должен сказать одно: нам тоже нужны "Томагавки". Мы не хотим раздавать то, что нужно для защиты нашей страны".

Американские СМИ сообщают, что беседа за закрытыми дверями протекала в довольно напряженной атмосфере: в скандал, как полгода тому назад, это не вылилось, но любые возражения Зеленского отметались его собеседником буквально с порога. Судя по всему, Вашингтон уже твердо решил для себя, что судьба конфликта будет принципиально решаться в Будапеште, поэтому нынешняя встреча должна была подготовить Киев к необходимости уступок. Свою позицию Трамп формулирует так:

Дональд Трамп, президент США:

"Остановитесь на линии фронта, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям, прекратите убийства, и на этом все. Остановитесь прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это президенту Путину".

Зеленский с ней согласен настолько, что воспроизводит буквально дословно, и надо понимать, что такова официальная украинская позиция, которая предшествует переговорам: то есть она неизбежно должна стать предметом торга и последующих уступок: "Мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Трамп прав. А затем начать говорить о том, как сделать шаги к долгосрочному миру".

О том, что в Белом доме к нынешней встрече отнеслись довольно легкомысленно, свидетельствует ряд моментов. Министр войны Хегсет надел на переговоры галстук в цветах российского флага, и вряд ли это было случайностью, раз Пентагон потом выступил с заявлением, что чиновник никого обидеть не хотел.

А пресс-секретарь Трампа Левитт на вопрос, кто выбрал для переговоров Будапешт, ответила журналисту: "Твоя мамаша!". В Белом доме явно совсем не считали нынешние переговоры чем-то судьбоносным, требующим сосредоточенности и серьезности. Между тем, в Будапеште известие о грядущей встрече было встречено с большим энтузиазмом - к ней начали готовиться незамедлительно:

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Конечно, мы готовы приветствовать у себя президента Владимира Путина. Мы заверяем его, что он сможет въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Мы суверенное государство, и нет необходимости в каких-либо консультациях с кем-либо по этому вопросу!"

И сразу же в вопросе организации встречи обнаружилось много неясностей. Лететь над Польшей самолет Путина точно не может. Не далее как вчера там освободили бомбиста, взорвавшего "Северные потоки": его преследование, как заявлено, "не в интересах Европы и НАТО". Очевидно теперь, что никакие гарантии Варшавы не могут быть надежными - мало ли что еще там сочтут "отвечающим интересам ЕС и НАТО"? Скорее всего, самолет Путина отправится в Будапешт долгим путем, пролетев над Каспием, Ираном, Турцией, Черногорией, Сербией. В любом случае, от переговоров в Будапеште мир и наша страна, в частности, ждут многого.

Президент Беларуси на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений обратил внимание, что Беларусь давно и неоднократно публично подчеркивала необходимость мирного урегулирования конфликта. "Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство. Тем более что некоторые (знаете кто) уже посматривают на западные области Украины", - заявил глава государства.

Глава государства обратил внимание, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир в Украине.

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский", - сказал белорусский лидер.