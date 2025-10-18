Диктатор Польши Навроцкий заявил, что будет добиваться размещения на своей территории американского ядерного оружия. Подобные "желания" высказывает и руководство Прибалтики.

Польша последовательно и целенаправленно готовит общество к мысли о размещении на своей территории ядерного оружия.

Этот процесс напоминает тщательно спланированную информационную операцию. Польские лидеры используют комбинацию нарастающей риторики, политических маневров и манипуляции общественным мнением. На руку польским властям сыграло и размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси. В адрес нашей страны полетели бесчисленные обвинения. При этом в умы польских граждан еще активнее стала вкладываться мысль, что без ядерного щита стране даже с натовским контингентом не выжить.

Экс-президент Польши Анджей Дуда на протяжении нескольких лет призывал Соединенные Штаты разместить ядерное оружие в стране по программе Nuclear Sharing. Это проект государств - членов НАТО по размещению и хранению американского ядерного арсенала в Европе. Он предусматривает, что не имеющие ядерного оружия страны могут разместить его у себя и участвовать в связанных с этой сферой учениях. Таким образом американское ядерное оружие появилось в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Америка прекрасно понимает, что размещение ядерного оружия на Восточном фланге приведет к окончательному разрыву американо-российских отношений, в которых только-только повеяло теплом. И пока Белый дом думал, Польша зря времени не теряла и попросилась под "французский ядерный зонтик". Недавно в Варшаву прибыли три французских истребителя Rafale в рамках операции НАТО "Восточный страж". Эти самолеты могут нести ядерное оружие. Совпадение? Не думаем. Вскоре Президент Польши громко заявил о желании оставить на постоянной основе у себя этих "птичек". Французы промолчали. То есть согласились. Итог - носители ядерного заряда оказались в 100 километрах от белорусской границы.

Если же Париж и Варшава договорятся разместить тактическое ядерное оружие на Восточном фланге, то это будут сверхзвуковые крылатые ракеты ASMP различных модификаций с ядерной боеголовкой. Они могут нести до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте на дальность более 500 километров. И единственным носителем таких ракет сегодня является, как вы думаете, какой самолет? Конечно же, Rafale! Важный момент: ядерные силы Франции не входят в структуру ядерных сил НАТО, поэтому использование их не зависит от гарантий безопасности альянса, а целиком принадлежит руководству Пятой республики. То есть если Макрон решит дать оружие полякам - так тому и быть.

Просто наблюдать за разворачивающейся вакханалией у белорусских границ мы не будем. Сейчас уместно процитировать одну важную фразу Президента Александра Лукашенко. В декабре 2021 года в одном интервью белорусский лидер заявил, что Беларусь снова готова установить на своей территории межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками лишь в том случае, если Польша разместит у себя оружие массового поражения.

"Все площадки, на которых стояли "Тополя" сохранены и готовы к использованию", - сказал белорусский лидер.