Уникальную губку для остановки кровотечений при операциях создали в Иране

Иранская компания создала инновационную медицинскую губку для остановки кровотечений при операциях. Об этом сообщает TV BRICS.

Медицинскую губку, которая полностью рассасывается в организме после операций, будут применять в кардиохирургии, нейрохирургии, стоматологии и ортопедии. Производство организовано на иранских предприятиях.

По данным компании, материал впитывает объем крови, в 60 раз превышающий его собственный вес. К настоящему моменту изделие успешно прошло клинические испытания.

Разработка ведется в рамках программы развития национального производства медицинской продукции в Иране. Согласно отчету Минздрава страны за 2023 год, отечественные производители закрывают 97% потребности страны в фармацевтических препаратах и 40% в медицинской технике. Как известно, Иран экспортирует медицинские товары в 60 стран.