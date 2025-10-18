Манойло: Статус Зеленского на международной арене стремительно падает

Переговоры Зеленского с Трампом, на которые в Киеве возлагали большие надежды, обернулись для него полным провалом. Поведение украинского лидера, его манера общения и даже жесты показали: статус Зеленского на международной арене стремительно падает, а отношение к нему становится все более пренебрежительным. Мнение эксперта

"Статус Зеленского предельно низкий, то есть в системе международных отношений Зеленскому, похоже, уже надолго отведено положение коврика, о который все вытирают ноги. И не только один Трамп. Это было видно как раз по ходу беседы, разговоров, которые шли между Трампом и Зеленским. Зеленский и здесь пытался вести себя не как президент, а как комедиант: хихикал в некоторые моменты, когда Трамп говорил. Какие-то ужимки у него появлялись при этом. Это проявление знаков неуважения к своему партнеру. И мимо внимания Трампа это, конечно, не прошло. В результате эти переговоры завершились ничем".