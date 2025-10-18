В Вашингтоне обсуждают возможную встречу Трампа с Ким Чен Ыном - CNN:

Дональд Трамп с главой КНДР Ким Чен Ыном news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a85909fe-9ba4-4053-8e3a-fb6873ed3dec/conversions/9f639f8b-7065-4573-a75c-92374bef081e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a85909fe-9ba4-4053-8e3a-fb6873ed3dec/conversions/9f639f8b-7065-4573-a75c-92374bef081e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a85909fe-9ba4-4053-8e3a-fb6873ed3dec/conversions/9f639f8b-7065-4573-a75c-92374bef081e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a85909fe-9ba4-4053-8e3a-fb6873ed3dec/conversions/9f639f8b-7065-4573-a75c-92374bef081e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность встречи американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Азию, которая запланирована на конец октября - начало ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Дискуссии находятся на раннем этапе, а в администрации американского президента нет уверенности, что встреча состоится, сообщает телекомпания, ссылаясь на информацию двух чиновников. Отмечается, что логистические вопросы, касающиеся организации встречи такого уровня, пока не были проработаны, поскольку контактов между Вашингтоном и Пхеньяном, которые были во время первого президентского срока Трампа, нет.

Источники сообщили CNN, что запрос главы Белого дома, направленный Ким Чен Ыну ранее в 2025 году, оставлен без ответа, поскольку Пхеньян не принял направленное Трампом письмо.

Во время очередной сессии Верховного народного собрания 20-21 сентября Ким Чен Ын заявил, что личные контакты с Трампом оставили у него "хорошие воспоминания". На встрече с президентом Республики Корея 25 августа глава вашингтонской администрации заявил, что хотел бы провести личную встречу с лидером КНДР уже в 2025 году.

Трамп примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26-28 октября. Также американский лидер посетит Токио и Кенджу - город в Республике Корея, где 31 октября - 1 ноября состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.-