Какая роль принадлежит Беларуси в обмене военнопленными между Россией и Украиной

"Часто говорят: Эмираты там способствуют обмену и прочее. Все эти обмены проходят через мои руки. Пленные, военнопленные. Все на территории Беларуси", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в этом плане удалось выстроить доверительный отношения с обеими сторонами: "Я рад, что военные (может, даже и Зеленский в курсе дела) и руководство России доверяют нам. Там уже мы создали такую обстановку, что они заезжают на нашу территорию и обмениваются и телами погибших. И вот недавно, по-моему, 75 военнопленных обменивали. Это уже много-много раз произошло. И одна сторона довольна, и вторая сторона. Это не так просто".