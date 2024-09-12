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Какая роль принадлежит Беларуси в обмене военнопленными между Россией и Украиной
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о серьезном и постоянном участии Беларуси в процедуре обменов телами погибших и военнопленными между Россией и Украиной.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани, сообщила БЕЛТА.
"Часто говорят: Эмираты там способствуют обмену и прочее. Все эти обмены проходят через мои руки. Пленные, военнопленные. Все на территории Беларуси", - сказал Президент.
Он подчеркнул, что в этом плане удалось выстроить доверительный отношения с обеими сторонами: "Я рад, что военные (может, даже и Зеленский в курсе дела) и руководство России доверяют нам. Там уже мы создали такую обстановку, что они заезжают на нашу территорию и обмениваются и телами погибших. И вот недавно, по-моему, 75 военнопленных обменивали. Это уже много-много раз произошло. И одна сторона довольна, и вторая сторона. Это не так просто".
"Поэтому мы знаем, что там делается. И поддерживаем эти отношения", - добавил белорусский лидер.
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