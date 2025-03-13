Какие вопросы обсудили Лукашенко и Путин во время телефонного разговора

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20 марта состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Разговор длился около часа. Обсуждались в ходе разговора вопросы союзного строительства, в том числе в развитие состоявшегося недавно официального визита Александра Лукашенко в Россию. В центре внимания также была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в этом году.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили также график предстоящих контактов и совместных мероприятий. В их числе международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой Парламентского собрания.

На конец июня этого года запланирован саммит ЕАЭС, который пройдет в Минске. Главы государств отдельно остановились на его повестке дня.