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Какую задачу поставил Лукашенко перед промышленным блоком правительства
Беларуси нужны крупные инвестиционные проекты, обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения по промышленному блоку правительства, который на посту вице-премьера продолжит курировать Виктор Каранкевич, сообщила БЕЛТА.
"Нам нужно решать прежде всего вопросы инвестиций. Есть инвестиции - есть развитие страны. Нужны крупные инвестиционные проекты. Об этом я также говорил в вашем присутствии. Пускай это будет 2-3 крупных инвестиционных проекта. Типа второй АЭС. Возможно, какой-то завод по переработке древесины - сырье свое есть - получение целлюлозы и товара из целлюлозы с конечной добавленной стоимостью и так далее. И второе направление - надо развивать и те производства, те школы, где мы что-то умеем делать. Наша промышленность экспортно ориентирована, поэтому предприятия должны быть исключительно конкурентоспособны. Но без качества мы не можем ни конкурировать, ни двигаться вперед", - заявил белорусский лидер.