Количество долгостроев в Беларуси сократили на 93 %, заявили в КГК

Эффективное использование земель и госимущества, как решаются вопросы с долгостроями в стране, о результатах проверки в дорожной отрасли - 5 ноября доложил Президенту глава госконтроля. Ряд соответствующих задач был ранее поставлен перед КГК.

Доклад КГК о результатах проведенной проверки в дорожной отрасли

Что касается дорог, речь шла о качестве выполнения строительных работ при сооружении и конструкции дорог и мостов. Кроме того, изучался вопрос, как проводятся закупки новой дорожной техники.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Есть нарекания со стороны надзорных органов. Только Госстройнадзором в этом году выявлено 1,5 тыс. дефектов. Конечно, такое положение вещей недопустимо. Есть вопросы по умышленному завышению стоимости работ. Мы мимо этого пройти не можем, вплоть до возбуждения уголовных дел".

Глава КГК рассказал, что ситуации выявляют разные. В одних случаях увеличивалась проектная стоимость дорог за счет работ, которые были не нужны. В других - не делались те работы, которые были необходимы. В целом усилиями КГК было сокращено финансирование на 36 млн руб.

Есть вопросы у контролеров к теме обновления используемой дорожной техники. "К сожалению, холдинг "Белавтодор" не идет на нормальное обновление техники, а начал активно использовать аренду этой техники у частных организаций. С 2023 года на это было потрачено 25 млн руб. Стоимость этой аренды такая, что за 2 года частные организации в несколько раз окупают технику. Естественно, это недопустимо. И холдингу необходимо думать, что делать дальше", - заявил глава КГК.

Доклад о ревизии земель и госимущества

Еще одной большой темой доклада стало эффективное использование земель и госимущества. Снос старых построек, ревизия сельхозобъектов. Комитет определил еще 3 тыс. таких объектов, которые нужно не просто снести, а еще и привести землю в порядок. Зарастает 770 тыс. гектар - с ними тоже вопрос будет решаться либо переводом в лесной фонд либо возвращением в сельхозоборот. Прокомментировал глава госконтроля и ситуацию с долгостроями - есть здания и в промсекторе, и в коммунальной собственности.

Ситуация с долгостроями в стране

"На момент постановки задачи таких объектов было 4465. За это время мы сократили количество таких объектов на 93 %. К настоящему моменту осталось 295", - привел цифры глава КГК.

Он отметил, что больше половины из оставшихся - это объекты 1970-х годов, которые "как памятники стоят", вопрос вовлечения их в хозоборот достаточно сложный. "Тем не менее у нас по каждому объекту есть план с конкретными исполнителями, сроками, финансированием. Одномоментно это сделать невозможно, несмотря на то что глобальная работа была проведена", - сказал Василий Герасимов.

Госконтроль сейчас мониторит и общее наведение порядка к 7 Ноября. Витебской области, где Президент проводил совещание по вопросам развития региона, отдельное внимание. Еще одно поручение комитету, которое было получено в процессе доклада, - изучить рынок табачных изделий и спиртосодержащей продукции по стране.