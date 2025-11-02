Командировка на Витебщину и встреча с Клаудио Гуджеротти: все о главных событиях недели Президента

Минск - столица дипломатии и здравого смысла. Большая конференция по безопасности прошла в Беларуси. Поездка Президента Александра Лукашенко в Березинский биосферный заповедник по масштабам мысли и новостей стала не менее громкой.

Всю неделю народ следит за новостями с белорусско-литовской границы. Сначала Литва "игралась": без предупреждения то закрывала, то открывала границу. Причина - залеты шаров с контрабандой, из-за которых пришлось закрывать аэропорт. Литва как обычно обвинила во всех бедах Беларусь. В итоге люди теряли деньги, срывались планы, грузы не доходили до места назначения.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Закрытие границы будет на их совести, это еще больнее ударит по ним. Если с нами все пространство до Филиппин, то с ними совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз. Мы видим, что там сегодня происходит. Для всего Европейского союза наши балтийские соседи являются тупиковым элементом".

Начало развития этих событий совпало с визитом кардинала и спецпосланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти. 14 лет назад он приехал в Беларусь в качестве апостольского нунция, т.е. посла Ватикана, по завершении миссии поехал в Украину. Сейчас он курирует восточные католические церкви при Святом Престоле. Клаудио Гуджеротти по-прежнему называет Беларусь второй родиной.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я помню все наши встречи, разговоры, переговоры, обязательства, которые мы выполняем, выполнили или что-то не выполнили. Мы сегодня с вами откровенно по-дружески поговорим об этом".

На переговорах речь шла и о международной ситуации. Никаких территориальных претензий у Беларуси нет в отношении Варшавы, Брюсселя или какого-либо другого европейского государства.

Клаудио Гуджеротти, префект Дикастерии по делам восточных церквей Святого Престола:

"Всегда есть такая легкость в разговоре с Президентом, потому что он открыто говорит то, что думает, как я. Хочу поблагодарить белорусов, их позиция всегда была такая, чтобы не вмешиваться в эту войну, а наоборот предотвращать ее. Я уверен, сейчас необходим следующий шаг. Нужно, чтобы Европа это поняла, чтобы было желание диалога. Роль Беларуси как моста фундаментальна для геополитических факторов".

Было понятно, что ничего хорошего от прибалтийских соседей ждать не стоит. Появились сообщения о закрытии границы "предварительно" до конца ноября. Красной тряпкой явилась III Минская конференция по безопасности в Евразии, куда собрались участники из 50 стран, в том числе европейские политики. Логистика у них была непростая.

Юрий Амбразевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле:

"Сейчас есть несколько слоев дипломатии. Есть абсолютно публичная дипломатия, которая настроена очень жестко, сложно понять их логику или рациональные действия, в том числе, например, то, что сейчас происходит на нашей границе с Литвой. Такое ощущение, что это было сделано специально, что закрытие не позволит экспертам доехать до Минска. Некоторые наши приглашенные гости добирались в Беларусь через Латвию. Но еще раз подчеркну, что есть люди, есть понимание белорусской реальности и наших интересов".

Страдают не только обычные люди, но все происходящее - это большие сложности и потери для транзита грузов. На фоне аферы с границей из Литвы пошли разговоры о блокировке транзита с Калининградом и даже перекрытии туда газа.

Сергей Глазьев, Государственный секретарь Союзного государства:

"Мы будем реагировать спокойно, с пониманием того, что мы, как два суверенных государства, которые поддерживают друг друга во всем, способны отразить любые угрозы. Я считаю, снисходительно нужно относиться к приступам безумия, которые мы наблюдаем у наших бывших братьев. Элиту политического Евросоюза охватило безумие, которое индуцировано из Лондона и Вашингтона. Лидеры Европейского союза - это марионетки, которые работают вопреки интересам своих народов".

После закрытия границы с Беларусью Литва потребовала ввести новые санкции против нашей страны.

"Идеологической, как и любой другой агрессии, мы не приемлем. А напряженные внешние условия вы же нам и создали. Еще и подрывную деятельность ведут. Купили с потрохами десяток-другой наших и российских беглых и рисуют им имидж чуть ли не законной власти в Беларуси и России. А потом кричат: "Диктатура! Путин, Лукашенко - соагрессоры. Переживем", - отметил Президент Беларуси.

На конференции Александр Лукашенко сказал о необходимости остановить гонку вооружений. Страны НАТО тратят 1,5 трлн долларов на военные расходы и хотят удвоить эту сумму в ближайшее время.

Президент озвучил и несколько инсайдов: "Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту - разыгрываемый спектакль. Последние данные все больше и больше об этом говорят. Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. Игры здесь быть не может, потому что гибнет много людей".

Как выяснилось дальше, американцы пытались в ультимативной форме заставить Лукашенко извиниться перед Литвой публично.

"За что мне извиняться? Как они работали? Из Литвы в данном случае (мы этих двоих установили) приглашают людей. У нас безвизовый режим. Но они не пользовались этим. Они по "зеленке", договорились с пограничниками литовскими, калитку открыли - они к нам пришли", - рассказал глава государства.

"Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают (чтобы самим деньги заработать - навар какой-то) литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках. Там литовцы принимали их", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что и литовские пограничники должны были это видеть и видели, но они также получают деньги.

"Наши это видели? Наверняка видели. Ну а что наши? Вы санкции ввели против нас, вы нас душите и прочее. Как я часто говорю, что, мы вас защищать будем? Ну и летите, эти шарики. Но это мы проверим еще. Но главное - там литовцы принимали эти шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты", - добавил глава государства.

На неделе сначала Польша заявила, что откроет еще два пункта пропуска на границе с Беларусью, но потом в знак солидарности с Литвой отказалась от этого решения.

"Нас хотят с россиянами додавить. Этого делать нельзя. С нами они не справятся", - подчеркнул белорусский лидер.

"Они кричат: "Почему Лукашенко ядерное оружие завез, почему Лукашенко "Орешник" (планирует поставить на вооружение - прим. ред.). А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 1941 году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей?" - отметил глава государства.

"Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом - прим. ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого", - сказал глава государства.

Деревня Домжерицы находится на территории Березинского биосферного заповедника. Сюда и приехал Президент посмотреть на тот самый опыт, который нужно тиражировать по всей стране.

"У нас такая территория, болота, леса. А это что? Кислород. Мы дарим это европейцам, которые нас душат каждый день", - отметил белорусский лидер.

В планах - создать дополнительные рабочие места, закрепить молодежь, дать людям жилье, чтобы такие живописные, небольшие агрогородки стали центром притяжения.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

"Мы приглашали Президента для того, чтобы показать, что у нас иногда бывают ошибки, но мы знаем, как устранять. Наш заповедник - основной работодатель здесь. Поэтому нам важно, чтобы люди были в условиях, где можно хорошо поработать".

В сложившейся ситуации нужно рассчитывать, в первую очередь, на свои силы, работать над экономикой, импортозамещением. Об этом Президент будет говорить и на грядущей встрече с научным сообществом. Глава Академии наук докладывал на неделе, как идет подготовка к мероприятию, а глава Нацбанка - о доработке Программы социально-экономического развития страны до 2030 года.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Президент особо обратил внимание на то, что программа должна быть, во-первых, реалистичной, во-вторых, конкретной и, в-третьих, понятной".

Роман Головченко в своем выступлении заявил, что все поручения Президента Александра Лукашенко касались четырех основных направлений, первое из которых - ценовая стабильность.

"Первый - это ценовая стабильность, т.е., собственно говоря, инфляция и все, что с ней связано. Второй - это финансовая стабильность, т.е. стабильность на финансовом и валютном рынке. Третий блок - это поддержка экономики банковской системой. И четвертый - это внедрение новых технологий и сервисов, цифровизация банковской сферы в интересах клиентов, т.е. юридических и физических лиц", - перечислил глава Нацбанка.

Очень дальновидным еще на старте политической карьеры Президента было решение вести многовекторную политику. Не ограничиваться привычным пулом стран-партнеров, а идти дальше - на дальнюю дугу, в страны Африки. Сейчас, пересекаясь на саммитах, лидеры этих стран публично благодарят белорусского лидера.

Беларусь готова оказать всяческую поддержку. Не грабить, не относиться как к колониям, а работать на взаимовыгодных условиях.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В Зимбабве буквально после поставки техники первого-второго этапа значительно увеличился объем сбора урожая. 150 тыс. т они собрали".

Заявления Президента на неделе звучали очень громко. Услышали их и в Европе, и в США. Подкинуть дровишек Европе Александр Лукашенко всегда готов. Мы как раз готовимся к ежегодному чемпионату по колке дров. Президент поручил собрать команду профессионалов, чтобы показать мастер-класс.