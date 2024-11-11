Кому Лукашенко присудил спецпремию "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года

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Глава государства Александр Лукашенко 31 декабря подписал указ № 485 о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности специальная премия присуждена Геннадию Вишнякову, Ирине Курочкиной и коллективу Витебской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1.

Заслуженный тренер Беларуси, старший тренер национальной команды по инваспорту РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Геннадий Вишняков подготовил 21-кратного паралимпийского чемпиона Игоря Бокого, других победителей и призеров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по плаванию среди инвалидов по зрению (среди них - Владимир Изотов, Дмитрий Солей, Григорий и Анастасия Зудиловы).

Заслуженный мастер спорта Беларуси по вольной борьбе Ирина Курочкина является серебряным призером Олимпийских игр 2021 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2017, 2019, 2024 годов, трехкратной чемпионкой Европы, чемпионкой Европейских игр 2019 года. Она завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх 2024 года, но допущена к ним не была. В настоящее время спортсменка занимает 3-е место в мировом рейтинге в категории до 55 кг.