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Лидеры Беларуси и России провели телефонный разговор
Автор:Редакция news.by
Телефонный разговор лидеров Беларуси и России состоялся вечером 24 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.
За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем.
В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ.
Основательно обсудили президенты также региональную проблематику и муждународную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.
Еще подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились при встрече уже в ближайшее время в Минске.