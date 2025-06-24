Лидеры Беларуси и России провели телефонный разговор

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Телефонный разговор лидеров Беларуси и России состоялся вечером 24 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.

За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем.

В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ.

Основательно обсудили президенты также региональную проблематику и муждународную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.