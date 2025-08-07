Лукашенко: Агрессивно в отношении Беларуси настроены Польша и страны Балтии

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97214c10-c32b-4caf-9c12-1cec803483c8/conversions/9f4f6778-341f-404a-813e-d35bbcfa7b2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97214c10-c32b-4caf-9c12-1cec803483c8/conversions/9f4f6778-341f-404a-813e-d35bbcfa7b2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97214c10-c32b-4caf-9c12-1cec803483c8/conversions/9f4f6778-341f-404a-813e-d35bbcfa7b2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97214c10-c32b-4caf-9c12-1cec803483c8/conversions/9f4f6778-341f-404a-813e-d35bbcfa7b2b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Агрессивное отношение стран Балтии и Польши к Беларуси настораживает, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании, посвященном работе КГБ, во Дворце Независимости, сообщает Sputnik.by.

Президент Беларуси отметил, что проводит данное совещание в связи с ситуацией, складывающейся внутри государства, но в большей степени с военно-политической ситуацией вокруг республики.

"Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи - Польша и страны Балтии", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

При этом глава государства обратил внимание на то, что давление идет на всех направлениях. В большей степени его ощущают на себе спецслужбы. В связи с этим в стране и уделяется пристальное внимание работе КГБ и силовиков.

В сообщении также говорится, что основной тематикой совещания станут предложения по совершенствованию работы КГБ, которые ранее выдвигал председатель комитета Иван Тертель. Основным докладчиком по данной теме был государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Надеюсь, что мы объективно обсудим эту тему и придем к соответствующему заключению", - отметил президент Беларуси.

Белорусский лидер подчеркнул, что "2020 год - это уроки, уроки и еще раз уроки".

"Это коснулось всех направлений деятельности нашего государства, в том числе и Комитета госбезопасности", - констатировал Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что все недостатки в 2020 году были выявлены, теперь от них нужно избавиться, и это первоочередная задача.

По его словам, КГБ как и любой другой госструктуре, присуща ведомственность. В связи с этим, несмотря на доверие президента к председателю комитета Ивану Тертелю и возглавляемой им структуре, все предложения, выдвинутые председателем КГБ, будут подвергнуты ревизии. Заниматься этим вопросом поручено Совету Безопасности.

Александр Лукашенко отметил, что при совершенствовании работы КГБ никто не собирается сокращать зарплаты сотрудникам комитета.

"Здесь как раз денег жалеть не надо для тех, кто работает в КГБ. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Мы с председателем здесь отладили эту систему", - заверил он.

Белорусский лидер добавил, что после спецопераций всегда предупреждает председателя КГБ, что сотрудники, участвовавшие в них, должны получить заработанные деньги и даже больше.

"Мы договорились о том, что ни в коем случае не будем повышать численность по всем направлениям. Вы видите, что происходит. У нас приличный отток от гражданских специальностей в военные и так далее. Поэтому люди нужны на производстве прежде всего", - предупредил Александр Лукашенко.

По его мнению, нельзя забирать людей с производства, это касается всех силовиков, а не только КГБ. Тем не менее, нужно увеличить зарплаты и строить жилье военнослужащим.

Президент отдельно остановился и на таком важном вопросе, как кибербезопасность в стране, подчеркнув, что здесь нужно усиливать работу.