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Лукашенко: Беларусь будет делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно
Беларусь будет делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 октября во время общения с жителями агрогородка Парохонск, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопросы местных жителей, глава государства подчеркнул, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара, как это случилось с Советским Союзом в начале Великой Отечественной войны. Именно поэтому на южных рубежах сосредоточены белорусские военнослужащие. Это - ответ на действия украинской стороны.
"Они подводят войска - мы подводим. Чтобы не было неожиданностей, как в 1941-м. Я знаю, что происходило тогда, поэтому не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Они там напрягаются (войсками и прочее) - мы в ответ. Они что-то там - мы в ответ. То есть мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали какое-то противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось это", - заявил Александр Лукашенко.
Президент рассказал, что по определенным каналам контакты с украинцами поддерживаются. Обсуждаются и гуманитарные вопросы, например оздоровление детей, но политика для Украины важнее, отметил глава государства.
"Мы ни в коем случае не эскалируем ситуацию. Нам эта эскалация не нужна. Но мы знаем: если где-то у них сосредоточение вооруженных сил (кто знает, для чего они в кучу собирают военных и технику сгоняют), как только какое-то напряжение с той стороны, я выставляю заслон своими военнослужащими, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы не просто собрали их тут, перекрыли границу. Это само собой. Если вдруг будет серьезное обострение, каждый командир отделения, взвода, батальона должен знать, где его кусок леса и дороги, который он будет защищать. Когда противник видит, что мы готовы, точно нападать не будет".
"Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать: куда им еще эту "обузу"? А нам зачем? Там же наши люди живут. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет, но пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы", - констатировал Президент.
В то же время глава государства подчеркнул, что главное для Беларуси сейчас - это экономика. И если все хозяйства будут показывать такие хорошие результаты, как ОАО "Парохонское", войны не будет, уверен Александр Лукашенко.
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