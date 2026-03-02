Создавать совместные предприятия, иметь и защищать свое. Таков главный лейтмотив переговоров Президента с губернатором Мурманской области. Делегация региона в эти дни в Минске. Встреча как раз по следам обсуждения союзной стратегии.

На Высшем госсовете в Москве лидеры подтвердили намерения стран развивать общую экономику и кооперацию. Александр Лукашенко подчеркнул, что двери в Беларуси всегда открыты для российских регионов. Если интенсивнее сотрудничать, то можно рассчитывать на хороший результат на двустороннем треке. Тем более сама жизнь подтверждает, как важно Беларуси и России не зависеть от других стран, а иметь свое во всех сферах.

Утро 2 марта российского губернатора в Беларуси началось на площади Победы. Дань памяти великому подвигу всего советского народа - вместе отстаивали большую страну. В центре Минска находится капсула с землей города-героя Мурманска. К подножию легли красные розы от главы региона и венок в честь наших героев.

Переговоры с губернатором Мурманской области России

Торжественность этого момента, конечно, задавала настрой переговорному дню. Но на повестке вполне конкретные дела в экономике. Вместе с губернатором в Минске работает делегация региона.

Андрей Чибис в третий раз приезжает в Беларусь в качестве главы области. С прошлого визита в торговле приросли, считай, вдвое. Кажется, нужно чаще бывать, заметит на старте разговора Президент и скажет о том, что всегда объединяло.

Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью

"Мы с Мурманской областью готовы работать так, как готова к этому Мурманская область. Мы вас не считаем далеким арктическим регионом, хотя он арктический, но не далекий для нас. Мы готовы с вами строить отношения не только на основании поставок нашей продукции в ваш край, хотя это тоже важно, но и готовы создавать совместные предприятия, чтобы получать выгоду всем нам", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил общность исторического прошлого Беларуси и Мурманской области, в том числе их роль в период Великой Отечественной войны. Упоминалось, что в те годы на территории северного российского региона воевал классик белорусской литературы Иван Шамякин. "Это говорит о том, что у нас есть и были люди, которые связывают нас. И очень крепко", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на значимую роль Мурманска, который в годы Великой Отечественной войны стал воротами по защите общего Отечества - Советского Союза. Через него осуществлялись поставки необходимого оборудования и военной техники. "В том числе и благодаря этому Мурманск покрыл себя неувядаемой славой. Погибло там немало людей. Но достойно сражались северяне, чтобы привести нас к той Победе, которую праздновали в мае 1945-го", - сказал белорусский лидер.

"Так же как Беларусь вы от этой войны настрадались, потерпели. И это наша общая Победа. Мы ее должны видеть, чтить. Ни в коем случае не выбрасывать ее куда-то за борт", - подчеркнул глава государства.

"Я когда слышу некоторые выпады балтийских государств, Украины в плане то разрушить, это разрушить, и Отечественная война - это не то, что для нас, по-земному думаю: зачем вы великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку? - риторически спросил Александр Лукашенко. - Вы зачем это делаете? Этим надо гордиться".

Ворота в Арктику

Мурманск неслучайно называют воротами в Арктику. Это крупнейший город за полярным кругом, крупнейший незамерзающий порт на русском севере. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть суровую природу, северное сияние и попробовать местные морские деликатесы. Но Кольский полуостров - это ведь и почти 80 % таблицы Менделеева. А сам Мурманск - индустриальный и логистический центр, так что здесь море работы.

Президент: Беларусь для России не чужая

Глава государства, говоря о сотрудничестве с Мурманской областью, назвал такие направления, как пассажирская и специальная техника, продовольствие, сельское хозяйство, лифты. "Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Тем более очень интенсивно работаем над тем, чтобы уйти от всего импортного западного - из тех стран, которые ввели против нас санкции. Мы успешно это практически сделали (касается прежде всего промышленности по некоторым комплектующим, узлам). В этой части вы можете рассчитывать на Беларусь", - заверил белорусский лидер.

Президент в этой связи отметил, что всегда отдает предпочтение продукции собственного производства, а не импортным товарам. "Импортное может быть где-то уровнем выше, но это чужое. Если вдруг что-то, это надо за тридевять земель искать, и не все так просто. А здесь, у себя... Беларусь для России не чужая. Это свое. В любой момент мы можем поставить любую деталь, которая вышла из строя в нашей технике, можем поставить нужное количество продовольствия, продуктов питания, одежды, если это нужно будет для вас. Хотя вы успешно, я знаю, решаете любые проблемы. Вы знаете, чем богата Беларусь, чем она может помочь регионам России. Прежде всего таким близким нам регионам, как Ленинградская область, Питер и, естественно, Мурманск", - сказал он.

Эти переговоры как раз после союзной встречи в Москве. На Высшем госсовете лидеры Беларуси и России подтвердили курс на технологический суверенитет - именно на этом в ближайшее время будут сосредоточены большие усилия.

Лукашенко: Беларуси и России надо избавиться от критической зависимости от иных стран

"Давайте двигаться вперед, но самое главное - видеть свой интерес. Вы видите, как развиваются события в мире. Надо защищать свою землю, своих людей и видеть прежде всего свой интерес. На любой встрече с руководством России я высказываю эту позицию, ориентирую их на то, что нам надо избавиться от какой-то зависимости от иных стран, особенно критической зависимости. Свое надо защищать", - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также обратил внимание на появление такого статуса, как "товар Союзного государства". Этот знак присваивается продукции, при производстве которой используется не менее половины материалов и комплектующих из Беларуси и России. В этом направлении надо двигаться и не создавать дополнительных барьеров", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Россия идут к единой цели и знают, чего хотят: "Мы обязательно добьемся своих целей, поскольку это интересы наших народов - россиян и белорусов. Я очень просил бы, Андрей Владимирович, чтобы Вы исходили из этого. Человек Вы хоть молодой, но опытный. Я уверен, что мы с Вами добьемся определенных результатов, если будем ориентированы на интенсивное сотрудничество между Вашим регионом и Беларусью".

На повестке - строительство белорусского терминала в Мурманске

Мурманск - серьезный промышленный хаб на севере России, и на встрече обсуждался проект по строительству в мурманском порту белорусского терминала. Это новые возможности использования потенциала Северного морского пути, Трансарктического транспортного коридора и в целом Арктики.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

"Для нашей страны это является одним из ключевых приоритетов. Главное, что здесь есть огромное поле для партнерства с нашими белорусскими коллегами. Детально мы обсудили разные варианты развития логистики грузов и в Беларусь, и из Беларуси через порт Мурманска, через Северный морской путь. Проект по строительству там белорусского терминала губернатор назвал сложным. В том числе и потому, что необходимо принимать в расчет пропускную способность железной дороги для доставки грузов в порт. Мы это очень детально проговорили в закрытой части встречи. Договорились о том, что с коллегами на уровне правительства еще раз очень внимательно посчитаем все возможные модели".

Конкретные проекты обсудили в правительстве

Детальнее о совместных проектах говорили в правительстве. Беларусь готова активно участвовать в обновлении парка техники и реновации жилья, раз уж в деле там губернаторский план "На Севере - жить!". По силам увеличить и объемы поставок продовольствия в регион - мяса и молока. Нам интересны встречные поставки морепродуктов и рыбы.

Белорусы могут подключиться к исследованиям редкоземельных элементов на Кольском полуострове

Подключать к сотрудничеству будут и ученых, чтобы появлялись новые технологии, без которых и нынешняя, и экономика будущих поколений невозможны. Например, одна из сфер приложения усилий - добыча полезных ископаемых (редкоземами полна северная земля). А еще агропромышленный комплекс. Интересны разработки по электротранспорту, оптико-электронике и лазерной технике.

Тесные связи с севером России

Связи с Мурманской областью закреплены за мэром Минска. Итоги переговорного марафона подвели в ратуше.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, в сфере строительства, которые тоже, я думаю, дадут результат. И, конечно же, мы должны работать с молодежью. Сегодня от того, как мы создадим условия для общения молодых людей, живущих в наших странах, зависит будущее Беларуси".

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

"Гуманитарное сотрудничество не менее, а где-то для будущего даже более важно, чем экономическое. Потому что это коммуникация, это дружба, это уважение друг к другу, понимание общей истории".