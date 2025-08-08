3.71 BYN
Лукашенко: Буча - это была хорошо спланированная акция
Путин не кровожадный и не станет бить по мирному населению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.
"Мирные города, мирное население, я в это не верю. Потому что у меня был разговор с Путиным. Я знаю его позицию", - отметил глава государства.
"Есть информационно-психологические операции, которым научили украинцев, они это хорошо делают. Я знаю, как Буча делалась. Поэтому не надо тут говорить о том, что там вот Путин бомбит мир", - сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси заявил, что Буча - это хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность, что россияне - "убийцы".
"Мы знаем кто это делал, мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы. Почему это все замяли на Западе? На войне очень просто взять тела, связать руки сзади и бросить на улицу... Наши спецслужбы конкретно обращали внимание Запада на некоторые вещи. Вы замылили их", - акцентировал внимание белорусский лидер.