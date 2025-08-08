Лукашенко: Буча - это была хорошо спланированная акция

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту журнала Time news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70a8ebc9-d708-45db-ae44-524a1cdb5db9/conversions/27551f9d-71e6-4c93-93e1-2a3595b2b21b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70a8ebc9-d708-45db-ae44-524a1cdb5db9/conversions/27551f9d-71e6-4c93-93e1-2a3595b2b21b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70a8ebc9-d708-45db-ae44-524a1cdb5db9/conversions/27551f9d-71e6-4c93-93e1-2a3595b2b21b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70a8ebc9-d708-45db-ae44-524a1cdb5db9/conversions/27551f9d-71e6-4c93-93e1-2a3595b2b21b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Путин не кровожадный и не станет бить по мирному населению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.

"Мирные города, мирное население, я в это не верю. Потому что у меня был разговор с Путиным. Я знаю его позицию", - отметил глава государства.

"Есть информационно-психологические операции, которым научили украинцев, они это хорошо делают. Я знаю, как Буча делалась. Поэтому не надо тут говорить о том, что там вот Путин бомбит мир", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что Буча - это хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность, что россияне - "убийцы".