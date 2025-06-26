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Лукашенко: ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал 26 июня на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".
Александр Лукашенко напомнил, что в текущем году Беларусь председательствует в органах ЕАЭС. А Евразийский экономический форум - самая масштабная открытая дискуссионная площадка объединения.
"В этом зале присутствуют представители более 30 стран мира. Уверен, состоявшийся в течение дня и предстоящий обмен мнениями будет полезным для дальнейшего развития ЕАЭС", - сказал Президент.
ЕАЭС уже перешагнул десятилетний рубеж. По словам главы государства, вопреки скептикам, объединение показало способность к нахождению взаимоприемлемых решений и рабочих компромиссов. "Оно не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам", - обратил внимание Александр Лукашенко.