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Лукашенко: ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам

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Фото: Sputnik

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал 26 июня на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

Александр Лукашенко напомнил, что в текущем году Беларусь председательствует в органах ЕАЭС. А Евразийский экономический форум - самая масштабная открытая дискуссионная площадка объединения.

"В этом зале присутствуют представители более 30 стран мира. Уверен, состоявшийся в течение дня и предстоящий обмен мнениями будет полезным для дальнейшего развития ЕАЭС", - сказал Президент.

ЕАЭС уже перешагнул десятилетний рубеж. По словам главы государства, вопреки скептикам, объединение показало способность к нахождению взаимоприемлемых решений и рабочих компромиссов. "Оно не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам", - обратил внимание Александр Лукашенко.

ЕАЭСЕвразийский экономический форумАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси